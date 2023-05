A pesar de las críticas recibidas por su bajo rendimiento en su club, el jugador mexicano, ‘Chicharito’ Hernández, ha decidido ignorarlas y de igual forma dejar atrás todos los rumores acerca de su vida personal, dedicando todo su esfuerzo a mejorar su condición física, algo que muchos creían no era posible, pero el resultado que fue registrado en su cuenta oficial de Instagram, demuestra como con un poco de voluntad todo es posible.

Gracias a su enfoque y dedicación, el futbolista mexicano Javier Hernández ha logrado tonificar su cuerpo para estar en óptimas condiciones y superar su mala racha, lo que ha permitido callar las críticas en su contra. Como se sabe, desde ya hace un tiempo el jugador venía publicando una serie de fotos de su evolución, lo que sorprendió a más de uno.

En sus redes sociales, el ‘Chicharito’ ha compartido de forma constante su impresionante transformación física lograda en los últimos meses, incluyendo su trabajo diario en el gimnasio y las largas corridas que realiza. Además, recientemente ha mostrado interés por el boxeo. En resumen, Javier Hernández se encuentra en un excelente estado físico y ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

¿Qué dijo su entrenador?

Recordemos que hace poco tiempo, Hernandez Balcázar contrató los servicios de un entrenador personal, lo cual podría justificar su actual aspecto físico, dado que pudo haber logrado tonificar su cuerpo y reducir la cantidad de grasa corporal.

El entrador conocido como Roydian dijo, “Javi y yo nos conocimos hace 3 años. Ya era una leyenda en su país y en el mundo del fútbol. Recuerdo que me dijo “Todavía no he terminado. Voy a convertirme en una mejor versión de mí mismo y demostrar que todo el mundo está equivocado”

“Se convirtió en el goleador líder de todos los tiempos de México y de alguna manera se las arregló para envejecer hacia atrás y parecer 3 años más joven que cuando lo conocí hace 3 años jajaja. Bueno, en realidad, sabemos exactamente cómo.”, agregó.

‘Chicharito’: ¿Por qué fue sancionado en México?

Javier Hernández ha estado ausente de la selección mexicana desde el 10 de septiembre de 2019, cuando el equipo perdió 0-4 ante Argentina en un partido amistoso internacional. El día anterior, ‘Chicharito’ fue visto junto a algunos de sus compañeros en un brunch con dos mujeres que se presumía eran modelos. Se le acusó al delantero de ser el organizador del evento y de haber invitado a las modelos.

“Tuvimos un rato libre de 3:30 a 4:30 de la tarde antes de una cena grupal. Nos fuimos a un ‘brunch’ que se hace bar-discoteca en la noche. Hay más personas en el lugar y que no van a buscar los momentos en los que estamos tranquilos, sino algo que nos deje mal parado”, dijo Miguel Layún horas después en un video en Twitter.

El desenlace de esta situación fue que un miembro del equipo de logística del equipo fue despedido por haber supuestamente permitido a los jugadores asistir al brunch. Por su parte, el entrenador Gerardo Martino no incluyó al delantero ‘Chicharito’ Hernández en la selección mexicana en los partidos que siguieron.





