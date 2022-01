Para un jugador de fútbol, las constantes críticas pueden causar cierta molestia. Los últimos meses parecen no haber sido los mejores para Javier Hernández y, a pesar de haber tenido una buena temporada con Los Ángeles Galaxy en la MLS, el plano personal no parece darle su mejor momento porque también se ha visto implicado en problemas con su ex pareja que también incluyen a sus hijos.

En una transmisión que se realizó por redes sociales, el ex atacante de Manchester United y Real Madrid señaló que no es nada sencillo manejar este tipo de comentarios porque también es blanco de señalamientos sin saber lo que ocurre en su interior o a nivel personal.

Entre los ‘trolleos’ más comunes que recibe son de los que dudan de su paternidad de los hijos que tuvo con la británica Sarah Kohan, algo que cala en el orgullo del tapatío. Esto no parece caerle bien al seleccionado mexicano que viene pasando la última etapa de su carrera en Estados Unidos.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo el actual delantero de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Recordemos que Hernández Balcázar y Sarah Kohan son padres de dos pequeños, Noah y Nala, quienes, de acuerdo a la modelo, no reciben el mejor de los tratos del ex delantero de Chivas. “No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, dijo Kohan hace unos meses.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR