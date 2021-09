Javier Eduardo López, o mejor conocido como ‘Chofis’, fue retirado hace prácticamente un año del plantel de Chivas de Guadalajara por incurrir en una indisciplina. Hoy, es una de los nombres que más suenan en la MLS, luego de brillar con la camiseta del San José Earthquakes.

Aquel incómodo momento en el ‘Rebaño’ ayudó a que el atacante pueda madurar tanto a nivel personal como deportivo. Ahora, ve hacia atrás y hace autocrítica. Sabe que fue un error y que no fue el mejor ejemplo para los jóvenes que lo venía como un referente.

“Cuando salí de Chivas me destruí, me sentíu muy mal, tuve muchos días malos, no podía creer que salí así. Se hablaban muchas cosas que no eran verdad, solo me concentré en entrenar y que tarde o temprano todo mejoraría”, explicó ‘Chofis’ en conversación con ESPN.

El presente de ‘Chofis’ en Estados Unidos es notable. Lleva cinco goles en sus más recientes dos juegos. Recuerda los malos momentos que vivió en el cuadro rojiblanco con mucho dolor.

“No puedo ser un ejemplo para los jóvenes de Chivas, pero si me toman como ejemplo que sea por lo que hago hoy y no de todos los errores que hice. Les digo que se preparen bien, que entrenen porque nunca sabes cuándo te puede llegar la gran oportunidad”, afirmó.

Matías Almeyda fue el hombre clave en la transformación del ‘Chofis’. El exentrenador del Guadalajara le abrió las puertas a la MLS para reencontrarse con él mismo. “Me ha ayudado a crecer mucho. Fue jugador y entiende lo que es estar de este lado. Sabe cuándo estás mal o puedes dar más”, explicó López.

Su presente goleador lo motiva a ser una de las posibles opciones de Gerardo Martino para futuras convocatorias. “Se me pone la piel chinita de pensarlo”, dijo el atacante. “He tenido paciencia y sé que si hago bien todo en todos los aspectos, tarde o temprano lo bueno llega”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR