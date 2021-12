La falta de continuidad fuerza a muchos jugadores a volver a sus orígenes. Erick Gutiérrez estuvo cerca de regresar a México porque no tenía minutos en PSV Eindhoven. Además, el mediocampista de la Selección de México señaló que tenía conversaciones avanzadas con Cruz Azul. Sin embargo, en el equipo neerlandés le dijeron que entraba en los planes del técnico y decidió quedarse.

“Ya tenía casi todo arreglado para regresar a México, estuve a punto de regresar, pero cambió esto. Empecé a jugar e intenté buscar equipos acá en Europa, es mi intención quedarme, pero no tenía tantas oportunidades y sabía que debía tener minutos y no los estaba teniendo. Hablé con el equipo mexicano que me quería y le agradecí muchísimo por el interés y voy a permanecer acá, estoy muy contento aquí”, comentó a Fox Sports.

El contacto con el equipo de la ‘Máquina Cementera’ ya era constante y parecía ser un hecho su regreso, pero desde inicios de noviembre comenzó a tener continuidad con el club neerlandés en la Liga Eredivisie como la Europa League. Esto lo llevó a paralizar negociaciones.

“Me iba en diciembre a México, ya tenía todo, pero hablaron conmigo aquí en PSV, y me dijeron que no tenía chance de salir, cambió todo, que era un jugador muy importante para el club. Me queda un año de contrato”, contó el canterano de Pachuca.

Asimismo, el popular ‘Guti’ no tuvo problema en revelar el club que lo buscó para su regreso: “Fue con Cruz Azul (la negociación), agradecido con la directiva, con el presidente por el interés a pesar de que no estaba jugando, tuve la oportunidad pero cambiaron las cosas”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR