León vs. Urawa Red Diamonds EN VIVO y EN DIRECTO marcará el debut del club mexicano en la segunda fase del Mundial de Clubes 2023. Este enfrentamiento está programado para el viernes 15 de diciembre a partir de las 8:30 a.m. (hora del Centro de México) y no será transmitido en televisión abierta. Podrá ser seguido exclusivamente a través de ViX Premium o FIFA+, siendo estos los únicos canales que transmitirán el torneo en México. El adversario de las ‘Esmeraldas’ será el actual campeón de la Champions League de Asia, y buscará avanzar a las siguientes instancias a toda costa. En Depor, compartiremos la mejor información de este emocionante partido, incluyendo las jugadas destacadas, goles, estadísticas, convocatorias y más. ¡No te lo pierdas!

El equipo mexicano aseguró su presencia en el Mundial de Clubes 2023 al conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions, en una emocionante final contra el LAFC de Estados Unidos. Exhibiendo su superioridad, el conjunto de Guanajuato ganó ambos encuentros, 2-1 en casa y 1-0 en Los Ángeles, asegurando de manera contundente su título de campeón en esta competencia.

Esta victoria marca un hito significativo para el equipo Esmeraldas, siendo su primera conquista internacional en la historia y marcando su debut en el escenario mundial del Mundial de Clubes. En su primer partido en el Mundial de Clubes 2023 de la FIFA, se enfrentarán al Urawa Reds, equipo campeón de la Champions League de Asia.

León vs. Urawa Reds por el Mundial de Clubes 2023. (Foto: Composición / Getty Images)

Marcando su debut, el equipo ‘Fiera’ se embarcará en el torneo organizado por la FIFA. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, pusieron fin a la ausencia de un año de los equipos mexicanos en el torneo, tras la representación del Seattle Sounders en la edición de 2022. El ganador avanzará para enfrentarse al Manchester City, uno de los principales contendientes al título, bajo la dirección de Josep Guardiola.

La participación de León en la Liga MX concluyó el sábado 3 de diciembre de 2023, cuando el equipo ‘esmeralda’ fue derrotado por el América en los cuartos de final de la Liguilla. Por lo tanto, llegan al Mundial de Clubes con un buen ritmo competitivo.

En cuanto a Urawa Reds, en los últimos 10 encuentros disputados por el equipo japonés, solo han logrado tres victorias, un empate y han sufrido seis derrotas. Estos resultados incluyen partidos en su liga local, la final de la Copa J. League y la fase de grupos de la Champions League de AFC 2023-24.





¿A qué hora juegan León vs. Urawa Reds por el Mundial de Clubes?

El enfrentamiento entre León vs. Urawa Reds se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana, según el horario de México. Es fundamental considerar que el horario puede cambiar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 10:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será al mediodía, a las 12:00 horas.





¿Dónde ver la transmisión de León vs. Urawa Red?

Si quieres ver la transmisión del partido de León vs. Urawa Red por el Mundial de Clubes 2023, que se llevará a cabo en Arabia Saudita, aquí te proporcionaremos información detallada sobre los canales disponibles según tu ubicación. En el caso de México, podrás seguir los encuentros a través de ViX, también disponible en algunos países de Centroamérica. En Sudamérica, como en Perú, Colombia, Argentina y entre otros la transmisión estará a cargo de DirecTV Go. Para aquellos en Estados Unidos, los partidos se transmitirán por FOX Sports, mientras que en España podrás verlos en Telecinco (los partidos del Real Madrid) o a través de streaming en Mitele (el resto de los partidos). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





León vs. Urawa Reds: posibles alineaciones

León: Cota; Tesillo, Moreno, Frías, O. Rodríguez; J. Rodríguez, Mena, Sánchez; Romero, López y Viñas.

Cota; Tesillo, Moreno, Frías, O. Rodríguez; J. Rodríguez, Mena, Sánchez; Romero, López y Viñas. Urawa Reds: Nishikawa; Sakai, Scholz, Hoibraten, Ogiwara; Okubo, Iwanami, Iwao, Ito; Sekine, Koroki, Kanté.





¿En qué estadio jugarán León vs. Urawa Reds?

León y Urawa Reds disputarán el primer partido del Mundial de Clubes 2023 en el estadio Prince Abdullah al-Faisal. Este versátil recinto está ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Inaugurado en 1970, cuenta actualmente con una capacidad para alrededor de 27,000 espectadores.

Estadio Prince Abdullah al-Faisal. (Foto: Agencias).





