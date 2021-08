Nada está dicho. Figura de la selección mexicana y estrella del Napoli durante la última temporada de la Serie A, Hirving Lozano continúa causando opiniones divididas en Italia luego de la aparatosa lesión que sufrió durante el debut del ‘Tri’ en la Copa Oro. El jugador de 26 años no tendría una fecha estimada de regreso a las canchas, lo que podría traerle muchos problemas a los ‘Azules’.

Según informaron diferentes medios locales, Hirving Lozano no formaría parte de la pretemporada del Napoli al no encontrarse físicamente al 100% de sus capacidades. Como bien se recordará, los dirigidos por Luciano Spalletti se concentran en Castel Di Sangro, lugar en el que los ‘Azules’ encararán una serie de partidos amistosos previo al inicio de la Serie A.

Volviendo al caso del ‘Chucky’ Lozano, el futbolista regresaría a las actividades del club en septiembre, aunque algunas otras fuentes aseguran que no sería hasta octubre que se reincorpore al Napoli. De acuerdo a Radio Mitre, por ejemplo, el delantero se unirá al resto de la plantilla de los ‘Azules’ para realizarse los exámenes médicos correspondientes.

‘‘La sensación es que no debería haber ningún problema: los últimos rumores informan de un Lozano que está bien y que podría comenzar inmediatamente la preparación para estar a disposición de Luciano Spalletti’’, indican. No obstante, en la ‘Gazetta dello Sport’ están convencidos de que el ‘Chucky’ no estará listo para volver al Napoli hasta octubre.

Además del ‘Chucky’ Lozano, otro jugador que causará baja en el Napoli es Dries Mertens, quien viene de hacer una gran Eurocopa con Bélgica, así como el español Fabián Ruiz y los italianos Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo y Alex Meret. Los ‘Azules’ tienen programado jugar con Venezia en su debut por la Serie A 2021 a celebrarse el próximo 22 de agosto en San Paolo.





