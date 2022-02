Tras terminar el partido por el quinto puesto del Mundial de Clubes 2022 en los Emiratos Árabes Unidos vs. Al Jazira, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa para dirigirse a la afición y comentar que ellos pueden dirigirse libremente. Sin embargo, no cree que la situación actual de Monterrey no los cataloga como la peor actuación del club en este tipo de certámenes.

“Yo, nada, respeto a la gente, es libre de decir lo que quiera, no sé si expectativas de cuatro mundiales eran las mismas, no lo sé, hemos hecho lo que se hizo en el pasado, tampoco es que no haya sido la peor actuación en la historia del Monterrey, aprendizaje, fuimos campeones, con derecho estamos aquí no le damos más vueltas, vamos a intentar estar en la liga para volver a meternos aquí en un torneo y a ver si de una vez Monterrey es capaz de hacer algo más”, indicó.

“Es entendible, aceptable, no pasa nada, lo otra, necesidad de ganar, de volver bien a México, prepararos bien contra Puebla va a ser muy intenso, se consiguieron cosas buenas, el marcador fue bueno, reflejo de lo que sucedió en el campo, nunca sentimos sensación de peligro, intentamos hacer movimientos, probamos a gente, estamos contentos”, añadió.

Quien también se pronunció fue Maximiliano Meza y no se mostró de acuerdo con la postura del entrenador del equipo brasileño de Palmeiras, Abel Ferreira, que mencionó la carencia de humildad de los mexicanos tras caer ante Al Ahly en el anterior partido.

“(Críticas) De un colega y entrenador de Palmeiras no estoy de acuerdo que sienta, que tenga más respeto y consideración al club, al equipo, a la afición, creo que es una experiencia que tuvo en 2020 terminaron en cuarta posición, un poquito más de respeto y nada más”, finalizó.





