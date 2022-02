Considerado como uno de los máximos exponentes del fútbol mexicano por años, todo hace indicar que Javier Hernández podría estar planeando su regreso a la Liga MX, y qué mejor que volviendo al equipo de sus amores: las Chivas de Guadalajara. No obstante, su llegada no será una operación fácil de abordar para el ‘Rebaño’, sobre todo ahora que cumplirá un rol imporante en Los Angeles Galaxy.

El delantero mexicano tendrá a cargo los goles de los ‘Galácticos’ en esta nueva temporada de la Major League Soccer (MLS), donde buscará cobrarse una revancha personal luego de que una serie de lesiones le impedieran rendir como quería hace una año. En esta misma línea, fue el propio ‘Chicharito’ quien dejó entrever su deseo de volver a Guadalajara, revelando incluso el monto exacto de su regreso.

Durante una transmisión en Twitch, Hernández le puso precio a su regreso a Chivas en el caso de que el club esté interesado en volver a contar con sus servicio. El futbolista bromeó con que le tendrían que pagar un millón de bits, que es la forma de monetizar para los streamers. Sin embargo, tiempo después recapacitó y soltó un nuevo valor para su fichaje, que ya viene ilusionando a más de uno.

‘Chicharito’ pidió nada más y nada menos que un total de 5 millones de bits para su canal Twitch, siendo este el precio final que sellaría su regreso al ‘Rebaño Sagrado’. Al cambio en la moneda estadounidense, la cantidad equivaldría a unos 50 mil dólares o poco más de un millón de pesos mexicanos. Sin duda, una cifra más que razonable teniendo en cuenta que ‘Transfermakt’ lo tasa en 2 millones de euros.

Todavía sueña con el Mundial

Es el máximo goleador de la historia de la selección de México, con 52 anotaciones, pero por decisión del entrenador Gerardo Martino, Hernández no forma parte de las convocatorias del ‘Tri’ desde hace mucho tiempo. Pese a ese escenario, el ‘Chicharito’ no pierde la esperanza de volver, y lo dejó más que claro en una de las últimas entrevistas que concedió para un medio.

“No es que esté harto o no. Seguiré haciendo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, hacerlo de la mejor manera, lo demás no está en mí, no es que esté harto ni cansado”, confesó el delantero de Los Angeles Galaxy, a ESPN. El jugador de 33 años también dijo que desea ver a México en el tan ansiado quinto partido del Mundial y, por qué no, levantar el trofeo de campeón.





