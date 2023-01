Javier Hernández está viviendo un buen momento en Los Ángeles Galaxy. Ha anotado 38 goles en 69 partidos vistiendo la camiseta de la franquicia angelina y a sus 34 años aún le queda uno más de contrato. Sin embargo, el ‘Chicharito’ sigue siendo el deseo de la directiva de Chivas por la historia que han tenido juntos. El máximo goleador de la selección mexicana se refirió a la posibilidad de tener un reencuentro con su amado club en el futuro. ¿Se animó a jugar otra vez en la Liga MX?

El delantero del LA Galaxy de la MLS aseguró que no sabe si en un futuro volverá a vestir el manto del ‘Rebaño’. “Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre Chicharito y Chivas. Amo a Chivas, pero hay muchos factores a considerar”, comentó el ‘Chicharito’ a sus seguidores.

El goleador mexicano agregó que, por ahora, está en LA Galaxy y respeta tanto al club como a su querido Chivas. “Estoy en la organización más importante de fútbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos por la confianza que me han dado”, agregó Javier Hernández.

“No lo sé (regresar al Guadalajara). Depende de muchos factores. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas que no se me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas. Allí crecí y me dieron una vida extraordinaria. Creo que los dos logramos historia. Fui campeón, fue campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”, concluyó.

Cabe destacar que el ‘Chicharito’ ha iniciado su preparación para la temporada 2023 de la MLS, pero su contrato con el LA Galaxy finaliza en diciembre próximo, por lo que la esperanza de regresar a Chivas para el 2024 se mantiene latente. De todas formas, por sus declaraciones, todavía no hay nada claro. La pelota está en su cancha.





La historia de ‘Chicharito’ en Chivas

Javier Hernández se unió a las categorías inferiores del club de Guadalajara a los 9 años. Sobresalió de tal forma que en el Torneo Apertura 2006 debutó con el primer equipo, en la victoria por 4-0 ante Necaxa. En total jugó cuatro temporadas en Chivas, entre 2006 y 2010, y marcó 29 goles en 77 partidos antes de ser traspasado al Manchester United, uno de los gigantes de Inglaterra.





