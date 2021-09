Javier ‘Chicharito’ Hernández, actual delantero del Galaxy de Los Ángeles, habló sobre su gran ausencia en la Selección de México, asegurando que la “vida sigue”, a pesar de que ya no es considerado por Gerardo ‘Tata’ Martino en el ‘Tri’.

A través de conferencia de prensa, el máximo goleador de la historia del combinado nacional aseguró que, sea convocado o no, siempre va a querer lo mejor para sus compañeros. Además, aclaró que en este momento se encuentra totalmente enfocado en su club, pues las convocatorias no le quitan el sueño a pesar de todo lo que se habla en diferentes medios mexicanos.

“Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es es un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga”, mencionó ‘Chicharito’.

En relación a su actualidad con el LA Galaxy, Hernández dijo que su mejoría a comparación del primer año en la MLS se debe a la gran responsabilidad que asumió con el equipo, algo que desea aplicar en distintos aspectos de su vida.

“Hay una palabra fundamental que es la responsabilidad. Comparándome el año pasado con ahora, solo quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, quiero crear la vida que me merezco porque no depende de nadie más cuando las cosas van bien o mal”, finalizó.

Es necesario mencionar que Javier Hernández no es convocado con la Selección Mexicana desde el 7 de septiembre de 2019. En aquella ocasión, el ‘Tri’ se impuso por 3-0 ante Estados Unidos, en el marco de un duelo amistoso.





