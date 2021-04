Las cosas claras. Como hace una semana, Javier Hernández ratificó su excelente inicio de temporada en la MLS y firmó un triplete con el que Los Angeles Galaxy derrotaron 3-2 a los Red Bulls de Nueva York el domingo. El atacante mexicano alcanzó la cifra de cinco goles en dos partidos con los ‘Galácticos’, no sin antes poner paños fríos en sus declaraciones post partido.

Después de sumar apenas dos anotaciones en 12 encuentros el año pasado y tras una primera temporada plagada de lesiones, Hernández se unió a Brian Ching (2006) como los únicos en la historia de la MLS con cinco anotaciones en los dos primeros juegos. Asimismo, este es el primer triplete para el ‘Chicharito’ desde 2016, cuando militaba en el Bayer Leverkusen de Alemania.

No obstante, lejos de la euforia que supondría para cualquiera el anotar un ‘hat-trick’ en casa, ‘Chicharito’ se mostró calmado y advirtió que aún no se ha visto su mejor versión en la liga: ‘‘Quiero crecer y soy muy apasionado por eso. Voy a crecer si me exijo hasta el límite. Esto me va ayudar en todos los sentidos y lo estoy disfrutando, no solo quiero gozar, quiero ser mejor”, explicó.

En esta misma línea, vale recordar que Javier Hernández no anotaba al menos dos tantos en partidos consecutivos desde 2017, algo que al ‘Chicharito’ parece no preocuparle teniendo en cuenta que ahora está ’'en un lugar completamente diferente’’ y ’’en un espacio de responsabilidad y trabajo duro’’ con Los Angeles Galaxy en la MLS.

‘‘Estoy creciendo mucho, me estoy exigiendo al máximo, no quiero estar en ninguna zona de confort ni relajarme’’, agregó el mexicano, pieza fundamental en el triunfo de su equipo en la segunda jornada de la liga estadounidense. Andre Gutman y el venezolano Cristian Cásseres Jr. anotaron por los Red Bulls, que han perdido todo, mientras que el Galaxy inició la campaña con dos victorias en dos partidos desde 2012.

La semana pasada, ‘Chicharito’ marcó dos goles en la victoria ante Inter Miami. Y ayer, domingo, Hernández puso al frente al Galaxy a los 9 minutos, al empujar un rechace al disparo de Ethan Zubak. Gutman igualó el marcador a los 26 minutos al recibir un pase de Brian White y definir a segundo poste del arquero Jonathan Bond, que poco o nada pudo hacer para evitar el tanto.

Sin embargo, ‘Chicharito’ le devolvió la ventaja al Galaxy a los 15 minutos, al recibir un centro cruzado de Víctor Vázquez dentro del área y rematar de pierna izquierda entre las piernas del arquero brasileño Carlos Coronel. Finalmente, el mexicano completó el triplete a los 60 minutos con un disparo de pierna derecha después de un mal rechace de la defensa de los Red Bulls.