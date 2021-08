Por segundo partido consecutivo, el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona no fue tomado en cuenta por el Porto. El canterano del Monterrey se quedó en la banca en la victoria este domingo de su equipo por 2-1 como visitante sobre el Famaliçao con un doblete de Toni Martínez, mientras se define su posible traspaso al Sevilla.

Según ESPN, que cita fuentes cercanas al ‘Tecatito’, “todavía no existe un acuerdo con Sevilla para su traspaso, pero dijeron que un buen avance será la obtención esta semana del pasaporte comunitario para el futbolista de 28 años”.

De acuerdo al diario O’Jogo en Portugal, Sevilla ha ofrecido 12 millones de euros por el 66.5% del pase de Corona, con lo cual el Porto conservaría una tercera parte del valor del jugador en una venta futura.

El DT, incómodo

Sérgio Conceição, técnico del Porto, señaló que solo ahondará en el tema Corona si se confirma su salida o continuidad en el club. Además, criticó las condiciones que el mercado le marca a su club.

“Este no es un buen momento para nadie. Más aún para nosotros, una liga con más dificultades financieras. No estoy de acuerdo con tener competencia y un mercado abierto. Como no estoy de acuerdo con el mercado de enero. Acepto cuando haya lesiones o algo grave que imposibilita que el club tenga disponibles ciertos jugadores, pero no en todo un mes. Es una exageración y genera inestabilidad en los grupos de trabajo”, comentó en conferencia.

“Llevo cuatro años diciendo que el mercado está en la puerta del Olival. Estamos enfocados en el juego, tengo toda la plantilla, a excepción de Grujic, disponible. Eso es lo que me interesa. Si hay alguna salida, tomaremos el relevo y hablaremos de eso. Pero de momento todo es igual. Hay mucha comunicación entre el presidente y yo y lo más importante para nosotros es ganar mañana”, añadió.

