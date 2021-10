El estreno oficial de Johan Vásquez con el Genoa no pudo haber sido mejor. El mexicano, quien anteriormente había estado en el banquillo en cinco encuentros, debutó en la Serie A marcando el tanto del empate para los suyos ante el Sassuolo (2-2). Tras este magnífico momento, el defensor de 22 años se comunicó con quien fuera su técnico en el Pumas, Andrés Lillini, para intercambiar algunas palabras de agradecimiento.

Al ser consultado por esto, Lillini dio detalles sobre el diálogo que tuvo con su exjugador. Como se recuerda, Vásquez salió del Pumas para tener su primera experiencia en el fútbol italiano luego de haber mostrado un buen desempeño con la selección de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hablamos siempre. Le expliqué mucho sobre la paciencia y el enfoque que debe tener para transitar un buen proceso de adaptación, que no es algo sencillo. Paciencia y enfoque son claves. Hablamos mucho de las costumbres, el idioma, acomodarse a una nueva ciudad, básicamente de lo mismo que me pasó a mi, y trato de trasladárselo”, comentó el argentino para los micrófonos de AS México.

Asimismo, el estratega de los felinos ya lo había felicitado en la conferencia de prensa postpartido tras vencer a Juárez por la Liga MX. ”Lo felicito públicamente porque es un jugador mexicano que está en Europa y está en un alto nivel. Que le vaya bien es una alegría para todos, es el fútbol que está trascendiendo las fronteras mediante estos futbolistas”, remarcó.

El joven zaguero no ha tenido una rápida adaptación al fútbol europeo, pues desde su llegada ha tenido que ver los partidos del Genoa desde el banquillo. Su juventud y el idioma han sido las principales trabas para ganarse un espacio en el equipo titular, no obstante, con este gol ante el Sassuolo ha demostrado que puede apartar desde el ‘verde’.

Al respecto, su técnico, Davide Ballarin, destacó la mentalidad del azteca para sobreponerse a esas adversidades y lo mucho que tiene que trabajar para mejorar en su juego. “Aunque veamos que a veces se encuentra un poco apretado, todavía tiene que entender nuestro campeonato porque a veces no hace una buena carrera, no corre bien como tiene que hacer un defensor, pero las cualidades están ahí. Por lo tanto, el trabajo, la atención y la seriedad las tiene. Es un chico al que le tenemos fuerte y nos alegramos”.

Por ahora, Johan Vásquez deberá concentrarse en seguir por ese mismo camino para colaborar con el Genoa, pues se encuentran en una posición muy complicada en la Serie A. Con seis unidades, se ubican en la décimo séptima posición, fuera de la zona de descenso solo por diferencia de gol. El próximo fin de semana recibirán al Torino en el estadio Luigi Ferraris, y seguramente el mexicano tendrá minutos.





