Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron una excelente tribuna para Johan Vásquez porque fue integrante de la Selección Mexicana. Su buena actuación permitió abrirse paso a Europa y emigrar al fútbol italiano para ser jugador de Genoa. El ex Pumas llegó con una gran ilusión en su primera aventura, pero hasta ahora no sabe lo que es debut en la Serie A. Su adaptación es parte del proceso.

Para el ex jugador de Pumas, la adaptación al balompié europeo no es nada fácil porque es parte de un nuevo entorno e iniciar una nueva vida: “Si me he sentido un poquito incómodo, he querido jugar, y lo poco que he podido hablar con el técnico, porque es un tema delicado el idioma, entenderle y yo explicarle”, comentó en entrevista para Azteca Deportes.

“Estoy consciente de que todavía estoy joven, soy muy ansioso pero tengo que entender que voy llegando y que es una adaptación que puede ser larga. Hay que cuidar la dieta pero las pastas, la verdad, las mejores que he probado en mi vida, la pasta al pesto, la mejor”, agregó también el medallista olímpico.

Sobre su relación con Gerardo Martino, el ex jugador de Pumas admite que hay contactos entre el seleccionador y él por las convocatorias: “Ha hablado un poco el ‘Tata’ conmigo por el tema de Italia y de cómo me he sentido. Si fuera por otra cosa no me hubiera convocado, creo que la confianza está, si me toca o no, seguiré con la mentalidad”, dijo en la entrevista.

La salida del jugador mexicano se hizo oficial el pasado mes de julio en Pumas y enrumbó su destino hacia el Viejo Continente para arribar a Italia y ser parte del Genoa. En la mayoría de los encuentros de la Serie A no ha tenido la oportunidad de ser convocado. El defensor central buscará en las próximas semanas debutar, para seguir recibiendo llamados a la Selección Mexicana.





