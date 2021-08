El futbolista mexicano, que ya debutó oficialmente en LaLiga Santander con el Getafe, fue entrevistado por ESPN y aseguró que busca hacer historia en el fútbol español: “Cada quien tiene su perspectiva de ver la vida y hacer historia en España está dentro de mis metas y eso es lo que va a pasar. Solamente es disfrutar y seguir por este mismo camino de seguir trabajando; como se dice, los tiempos de Dios son perfectos y uno tiene que hacer lo que le corresponde en el entrenamiento y en la cancha”, mencionó.

Asimismo, el atacante hizo hincapié a que no por ser mexicano se encuentra en desventaja ante sus rivales: “Esto no es no de nacionalidades, es de capacidades humanas. No hay porqué hacer menos al mexicano, porque al final del día somos seres humanos y yo no comparto esa parte de que el mexicano está en desventaja, esto no es de nombres, esto no es de nacionalidades, como te lo dije se trata de capacidades y está en uno seguir trabajando y poder destacar”, agregó el ex Chivas de Guadalajara.

José Juan Macías, sin ninguna presión, buscará dar el máximo de su potencial en esta temporada, donde fue cedido al fútbol europeo para mostrar sus grandes capacidades. “Para empezar, no hay presiones y por eso no sería una presión extra, tengo un año y voy a gestionar este año para pasarla disfrutando, que es de la manera que puedo demostrar y sacar lo mejor de mí, siendo feliz y obviamente sé que debo y voy a demostrarlo en este periodo, es un tiempo correcto y suficiente para mostrar mi calidad”, aclaró.

Por ahora, el jugador del Getafe se muestra con mucha ilusión al disputar la liga española, la cual considera como la mejor del mundo: “Obviamente la ilusión es al máximo porque me voy a enfrentar a los mejores, estoy en la mejor liga del mundo y por ende la preparación también tiene que ser a tope, no hay que dar ventajas en ningún aspecto ni en ningún tema, es una realidad que la ilusión está a tope pero también a ese mismo nivel está la preparación.”

Por último, ‘J.J.’ habló sobre la idea de juego que tiene su entrenador, José Miguel Gonzáles: “Michel quiere que no sea ese J.J. Macías que al final de los últimos torneos estaba más de punta y parado como jugando de poste y siendo un referente en el área, lo que Michel busca es lo que a mí me gusta, salir del área, estar en contacto con el balón, no solamente estar estático sino llegar por sorpresa”, finalizó.





