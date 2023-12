Buscando hacer historia. León vs. Urawa Reds juegan por el Mundial de Clubes 2023 en Arabia Saudita. El duelo se disputará este viernes 15 de diciembre a las 8:30 hora en la ciudad de México y 9:30 horas para Perú. El choque será en el estadio Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal. Los mexicanos tienen su primera participación en este torneo, por lo que quieren ganar para seguir avanzando hacia las semifinales donde podrían chocar ante Manchester City. La transmisión estará a cargo del streaming de FIFA. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Conmemorando su primera participación, la ‘Fiera’ estará presente en el torneo organizado por la FIFA. Dirigidos por Nicolás Larcamón, rompieron la sequía de un año de ausencia para los conjuntos aztecas luego que Seattle Sounders representó a la Concacaf en la edición del 2022.

Para el debut del Mundial de Clubes 2023 de la FIFA, se medirán ante Urawa Reds, equipo campeón de la Champions League de Asia. El vencedor tendrá una cita contra Manchester City, uno de los candidatos a quedarse con la corona bajo la dirección técnico de Josep Guardiola.

La participación de León en la Liga MX se dio hasta el sábado 3 de diciembre de 2023. El equipo ‘esmeralda’ perdió ante América por los cuartos de final de la Liguilla. Por esta razón, llega con ritmo de competencia a este partido.

En el caso de Urawa Reds, en los últimos 10 encuentros que ha jugado el equipo de Japón, solamente han ganado tres, empatado uno y perdido los seis restantes, que han sido en su liga local, la final de la Copa J. League y la fase de grupos de la Champions League de AFC 2023-24.

¿A qué hora juegan León vs. Urawa Reds?

El partido de León vs. Urawa Reds está programado para jugarse desde las 9:00 de la mañana, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 10:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 12:00 horas del mediodía.

¿Dónde ver el Mundial de Clubes 2023 en México?

Si no quieres perderte ninguno de los partidos del Mundial de Clubes 2023 que se llevará a cabo en Arabia Saudita, a continuación, te indicaremos los canales según el país en el que te encuentres. Si estás en México, podrás seguir los encuentros a través de ViX, disponible también en algunos países de Centroamérica. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DirecTV Go. Para aquellos en Estados Unidos, los partidos se transmitirán por FOX Sports, mientras que en España podrás verlos en Telecinco (los partidos del Real Madrid) o mediante streaming en Mitele (el resto de los partidos). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.”

¿Qué jugadores fueron convocados por León?

Nicolás Larcamón, entrenador del equipo mexicano, eligió a los 23 jugadores que representarán al equipo en la competencia previo a que partieran rumbo a Arabia Saudita, donde sobresale sus figuras como Rodolfo Cota, Fidel Ambriz y Federico Viñas.

Porteros: Rodolfo Cota, Alfonso Blanco y Óscar García.

Rodolfo Cota, Alfonso Blanco y Óscar García. Defensas: William Tesillo, Iván Moreno, Stiven Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón, Osvaldo Rodríguez, y Óscar Villa.

William Tesillo, Iván Moreno, Stiven Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón, Osvaldo Rodríguez, y Óscar Villa. Mediocampistas: Fidel Ambriz, José Iván, Elías Hernández, Lucas Romero, Ángel Mena, Omar Fernández, Borja Sánchez y José David ´Avión’ Ramírez.

Fidel Ambriz, José Iván, Elías Hernández, Lucas Romero, Ángel Mena, Omar Fernández, Borja Sánchez y José David ´Avión’ Ramírez. Delanteros: Federico Viñas, Brian Rubio, José ‘Plátano’ Alvarado, Nicolás ‘Diente’ López y Sebastián Santos.

Fixture del Mundial de Clubes 2023

Primera ronda: Al-Ittihad vs. Auckland City - martes 12 de diciembre a las 13:00 horas Centro de México.

Segunda ronda: León vs. Uruwa Red Diamonds - viernes 15 de diciembre 9:30 horas del Centro de México.

Al-Ahly vs. ganador de la primera ronda - viernes 15 de diciembre a las 13:00 horas Centro de México.

Semifinales: Fluminense vs. (por confirmar) - lunes 18 de diciembre a las 13:00 horas Centro de México.

Manchester City vs. León o Uruwa Red Diamonds - martes 19 a las 13:00 horas Centro de México.

¿Dónde juegan León vs. Urawa Red?

