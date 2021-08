Salida anunciada. Johan Vásquez escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales para agradecer a Pumas en su comienzo de la aventura por el fútbol europeo para vestir la camiseta de Genoa en la Serie A de Italia. El mensaje resalta por su emotividad y agradece al club por la oportunidad de poder lucirse y darle la oportunidad que venía esperando en su vida.

“Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte, más maduro y más listo que nunca para trascender con estos colores”, escribió Vásquez en su cuenta de Instagram.

“Hoy después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles qué estoy muy agradecido con todos los que son parte de Pumas, sin ustedes no podría dar este paso”, continuó.

Johan Vásquez pasó los exámenes médicos en Genoa

El defensa se integrará al plantel luego de pasar con éxito las pruebas físicas en Genoa. Realizará un viaje de regreso a México para tramitar la visa de trabajo y poder llegar al club europeo. A sus 22 años, tendrá su primera experiencia en el fútbol de Europa.

El fichaje se da luego de una buena participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que llamó la atención del equipo genovés y tendrá un nuevo mexicano en sus filas.

El palmares que presume Johan es de un título en el Apertura 2019 con Rayados de Monterrey, donde apenas empezaba a tener participación en la Primera División, además de una Liga de Campeones de la Concacaf conquistada también por Rayados.

