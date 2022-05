Tras varias idas y venidas, este fin de semana por fin terminó una de las novelas más largas del mercado de fichajes: Kylian Mbappé renovó con el París Saint Germain hasta el 2025 y no llegará al Real Madrid. Evidentemente el francés decidió extender su historia con los parisinos a pesar de que los ‘Merengues’ le prometían la gloria. Ante esto, Hugo Sánchez, exgoleador de los ‘Blancos’, no ocultó su disgusto en una reciente entrevista con ‘Marca’.

“Todavía me cuesta trabajo saber si realmente él dijo que no o realmente dijo ‘mejor me voy a esperar’. El decirle no al Real Madrid es imposible, no se le puede decir no al Real Madrid”, manifestó el también exseleccionado de México, quien supo llegar a la entidad madrileña y hacer historia.

Como se recuerda, el nacido en Ciudad de México disputó siete temporadas con los ‘Galácticos’ y levantó cinco Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Asimismo, se convirtió ‘Pichichi’ en cinco oportunidades: en las temporadas 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 y 1989-90.

“Yo creo que ha habido cosas extra deportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 100 ó 150 no hay tanta diferencia, pero creo que eso (el tema económico) no habrá influido en su decisión, estando en el Real Madrid o en el PSG iba a ganar mucho dinero, es un jugador como para que esté al alto nivel durante 10 ó 12 años”, acotó el también entrenador, que por ahora no ha tenido actividad en los banquillos desde que dirigiera a Pachuca en 2012.

Kylian Mbappé desestimó el interés del Real Madrid y renovó con el PSG hasta el 2025. (Foto: Getty Images)

¿Hugo Sánchez llegará a Cruz Azul?

Lo que al inicio parecía un rumor, se haría realidad. Hugo Sánchez es uno de los principales candidatos a tomar el puesto de director técnico en Cruz Azul de cara al Torneo Apertura 2022 en la Liga MX tras la destitución de Juan Máximo Reynoso. En entrevista con ‘Marca,’ el exgoleador mexicano confesó su afán de volver a dirigir y los planes a futuro en su carrera profesional que lo acercarían nuevamente al fútbol.

“Lo que más me ha gustado en mi vida ha sido jugar (fútbol), y después de jugar lo que más disfruto, ya que por la edad no puedo jugar, ya me cruje todo, es la etapa de ser director técnico. Me retiraré cuando crea que la edad ya no me permita tener un aguante en cuanto a la tensión, la presión y que sepa manejar la situación, todavía me siento bien y por eso estuve a punto de llegar a Cruz Azul”, mencionó el ‘Macho’.

Sobre el interés del equipo ‘cementero’, no negó que le gustaría ser parte de un nuevo proyecto y que también espera una llamada porque aún no se comunicaron con él. A su vez, no descartó dirigir algún otro club en México o también a nivel internacional.





