Voz autorizada. A un día del partido amistoso de preparación contra Islandia, Gerardo Martino habló para la prensa en Dallas acerca de la presencia de Raúl Jiménez este sábado. No obstante, contra todo pronóstico, el entrenador de la selección mexicana descartó que el delantero tenga minutos en el ‘Tri’, puesto que aún no está al 100% de sus capacidades.

En esta misma línea, el ‘Tata’ Martino aseguró que el actual atacante del Wolverhampton recién podría jugar con México en septiembre de este año, todo esto pensando en el Final Four de la Nations League y la Copa Oro 2021. Como bien es sabido, al ‘Tri’ se le vienen una serie de partidos y torneos muy complicados, en los que la afición no se comformará con otro cosa que no sean los títulos.

Volviendo al tema de Raúl Jiménez, Martino confía en poder contar con el delantero para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: “Anímicamente por lo menos está recuperado y físicamente lo vimos en marzo bien, hablé con él hace una semana y lo encontré motivado, pero le expliqué los motivos por lo que no estará con nosotros entrenando”, explicó el estratega en rueda de prensa.

Martino señaló que esperaba que el Wolverhampton lo pusiera a jugar por la última fecha, pero al no ocurrir eso “entendimos que lo que correspondía era que tuviera vacaciones adecuadas y pretemporada con su club”. El estratega agregó que por ahora lo mejor es que Jiménez evolucione mejor de su lesión, que haga pretemporada con su club y planear su regreso para septiembre.

Como bien es sabido, la selección de México entrena en Dallas desde el lunes pasado de cara a un partido amistoso ante Islandia que se realizará en el estadio AT&T el sábado por la noche. El encuentro servirá de preparación para enfrentar a Costa Rica el próximo jueves en una de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.





