Rayados de Monterrey se enfrentará este sábado a Al Ahly en el primero encuentro del Mundial de Clubes 2022 que se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos. Javier Aguirre habló sobre lo que se viene para el equipo de los ‘rayados’ y mencionó que no está confiado a pesar de las bajas en el equipo egipcio y asegura no habrá ventaja para ninguno.

“Al Ahly y otro club son los fuertes, base de la Selección, han ganado un montón de Champions de África, rival duro, fuerte, por ausencias no veo ninguna ventaja. Nosotros hoy primera vez de seis en el entrenamiento, dos por llegar, Duván se rompió la rodilla hace una semana esto, va y viene, el Covid amenazando por todos lados, con precauciones, partido duro igualado, fuerte, Al Ahly tiene experiencia en estos eventos, nosotros también pero va a ser un bonito el partido, espero igualado fuerte”, indicó.

El técnico también habló sobre la presencia de los jugadores en el proceso de las Eliminatorias por la fecha FIFA y que esto no ha beneficiado al presente del club porque también llegaron cansados tras las largas horas de vuelo. El ‘vasco’ aclara que no hay un equipo favorito en la llave.

“Reorganizarlos no ha sido fácil, traslado de muchos jugadores, no solo estos de selección, acostumbrados a jugar siempre dos o tres competencias. No veo ventaja, partido igualado”, indicó el técnico de Monterrey que llegó al Mundial de Clubes tras campeonar en la Concacachampions.

Por último, el director técnico se refirió a las opciones que posee en el plantel actual: “Calidad y jugadores que tenemos en nuestro plantel, equipo importante, internacional y creo que mediante va pasando el tiempo es más conocido, tenemos una oportunidad increíble de hacer historia tanto en México como institución lo vemos como oportunidad, la tenemos ahí cerca, es partido a partido y mañana ojalá que arranquemos de la mejor manera”, finalizó.





