Solo falta la presentación oficial. Orbelín Pineda cumplió su primera entrevista como jugador de Celta de Vigo. El único fichaje celeste del mercado de invierno ya entrena con sus nuevos compañeros a la espera de terminar detalles para poder debutar en LaLiga. El seleccionado de México culminó su contrato con Cruz Azul el pasado 31 de diciembre y llegó como jugador libre hasta 2027.

“En mi país no estaba lejos de mi familia, estábamos cerquita, y ahora nos toca estar con otro paso diferente. Es otra cultura, lejos, pero emocionado. El sueño está intacto. Habrá que dar lo mejor del Orbelín y poder aprovechar toda la institución, compañeros y cuerpo técnico. Dar lo mejor para ellos”, aseguró en la entrevista.

Sobre la presencia de Néstor Araujo, Orbelín Pineda se muestra contento porque ya tuvo la oportunidad de hablar con él desde que se encontraban en la Selección. El mexicano ya lleva una temporada en el equipo español, aunque no es parte de los titulares indiscutibles.

“Desde el principio hablé con él. Llevo muy buena comunicación con él desde la selección. Me ha comentado que está muy bien, que hay mucho compañerismo, que el cuerpo técnico está abierto y que el club tiene una nueva ciudad deportiva. Trataré de adaptarme lo más rápido con los compañeros, con la ciudad y con la cultura. Esperamos dar un buen espectáculo para toda la gente”, dijo.

Además, Orbelín no dejó la oportunidad de mandar un mensaje a la afición tras la llegada a su nuevo club: “Esperemos darles buenos espectáculos, esto es en conjunto y en grupo. Esperemos que todos los compañeros demos lo mejor de cada uno y que me aprovechen todos los aficionados para disfrutar y ver festejos muy buenos del Orbelín”, mencionó el ex jugador de Cruz Azul que está a la espera de ser oficial.





