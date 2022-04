Bastante relegados en el Clausura 2022 de la Liga MX, Pumas UNAM tendrá la oportunidad de sacudirse de la sequía de títulos que lo mantiene con las manos vacías desde hace once años. Para conseguirlo deberán doblegar al Seattle Sounders en las dos finales de la Concachampions 2022, una tarea que no será tan sencilla y que la analizaremos desde distintos ángulos.

En primer lugar, los dirigidos por Andrés Lillini no contarán con Juan Ignacio Dinenno. Según dieron a conocer los mexicanos a través de un comunicado en sus redes oficiales, el argentino no sería tomado en cuenta por siete días tras sufrir problemas musculares. Esto quiere decir que lo más seguro es que no llegue para el encuentro de este miércoles en el Estadio Universitario.

Dinenno cuenta con siete goles en los seis partidos que ha disputados en este torneo continental, lo cual lo convierte en el jugador más peligroso de los felinos. De no contar con él, Lillini deberá idear otras estrategias para que su equipo pueda llegar al gol y no sufra inconvenientes ante los estadounidenses.

Respecto al respaldo que contará Pumas en el Estadio Universitario, los hinchas agotaron todas las localidades y veremos un lleno total. No obstante, para que esto tenga un peso en la llave, el equipo está obligado a salir a ganar a como dé lugar para ir con mayor confianza a la casa del Seattle Sounders.

Precisamente los dirigidos por Brian Schmetzer quieren reflejar a nivel internacional el vertiginoso crecimiento que ha tenido el fútbol estadounidense. Si bien es cierto que los equipos de la Mayor League Soccer son cada vez más competitivos, todavía no han conseguido colocarse en la cúspide de la Concacaf desde hace 22 años, por lo que ante Pumas tendrán una nueva chance.

Como se recuerda, Los Angeles Galaxy fue el último conjunto de la MLS que levantó el título de la Concachampions 2000. Dos años antes, en 1998, el DC United venció al imponente Toluca y levantó el único título continental que cuentan en su vitrina.

Esta noche, desde las 9:30 p.m., tendremos un interesante partido con dos propuestas muy interesantes. Si bien Pumas parte como favorito por lo que significa la Concachampions para los clubes mexicanos, el Seattle Sounders tiene argumentos para dar la sorpresa en el Estadio Universitario. Nos atrevemos a decir que este duelo tiene pronóstico reservado.





