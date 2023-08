En este escenario, los reflectores se posan sobre los ‘Gallos’ de Querétaro, un equipo de la Liga MX que podría cruzarse en el camino de Lionel Messi. Sin embargo, esta confrontación solo podría darse en las semifinales, ya que ambos equipos deberán superar desafíos previos en los cuartos de final. Querétaro acaba de superar en tanda de penales a New England Revolution y ahora espera rival para las ‘semis’, que saldrá de la llave entre Philadelphia Union y New York Red Bulls. Por su parte, el Inter Miami, bajo la dirección de Gerardo ‘El Tata’ Martino deberá superar a Charlotte Fc, en el papel no debería tener problemas para llegar a semis.

Hasta aquí Inter parece imbatible para los equipos de la MLS. Por el otro lado del cuadro marchan equipos mexicanos que futbolísticamente podrían frenar las aspiraciones de Leo y compañía, pero sería en una final. Rayados y Tigres chocan hoy y en el futuro uno de ellos podría enfrentar a las ‘Águilas’. De este modo tendríamos una final de Leagues Cup entre Inter y uno de estos tres equipos de la Liga MX.

Con doblete de Leo Messi, Inter Miami llegó hasta los penales y derrotó 5-3 a Dallas para clasificar a cuartos de final. (Foto: Twitter/Inter Miami)

Cabe recordar que el enfrentamiento entre Lionel Messi y Cruz Azul fue la presentación del ‘10′ en sociedad: Leo marcó su primer gol en el torneo luego de ejecutar un tiro libre de manera magistral. Las cifras de Lionel son impresionantes (siete goles en cinco partidos), lo que sin duda hasta aquí lo hace el jugador del torneo. ¿Será Charlotte FC quien el ponga freno a Inter Miami?, ¿Se caerá en ‘semis’ frente a un equipo mexicano? o ¿llegará a la gran final y Messi gritará campeón? El fútbol responderá esas preguntas.

