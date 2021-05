Raúl Jiménez ha tenido mucha paciencia durante los meses que duró el proceso de rehabilitación tras sufrir una fractura en el cráneo el pasado 29 noviembre durante un partido contra Arsenal en Premier League. Este miércoles, el médico de Wolverhampton, Matt Perry, explicó que el goleador ya está completamente curado.

“La fractura de cráneo ha sanado completamente”, anticipó en declaraciones a la página oficial de la institución. Enseguida, el profesional contó lo que necesitará el mexicano para volver a la acción. “Usará una protección en la cabeza para reforzar el área de hueso dañado por el resto de su carrera, pero tiene la fuerza necesaria para regresar a jugar sin la protección”, agregó.

En la misma línea, el miembro del staff de los ‘Wolves’ desveló que Jiménez ya puede entrenar sin restricciones. “Solo ha estado restringido para poder cabecear y los duelos aéreos. Ha recibido el alta para comenzar también con esas actividades pues se encuentra apto, fuerte y con la agilidad de siempre”, sostuvo.

Eso sí, Perry advirtió que Raúl Jiménez todavía no está preparado para competir en un partido oficial. No obstante, el médico describió que el ex América recién estará en condiciones de hacerlo desde julio próximo. En ese sentido, el ‘9’ no podría participar de la Liga de Naciones de Concacaf con la selección mexicana (a la que fue convocado por el entrenador Gerardo Martino), pero sí arrancaría el curso 2021-22 desde el inicio.

“La fase de rehabilitación para participar en un partido con el equipo comenzará en el mes de julio y tendrá un control estricto en un principio. Esto responde al hecho de que, aunque su recuperación parece ser total, todavía existe un enorme paso entre el entrenamiento y la competencia”, explicó.

Finalmente, Matt Perry dio la garantía de que el goleador de los ‘Lobos’ no tendrá secuelas después del complicado momento que vivió el año pasado. Como se recuerda, el artillero y el defensor brasileño David Luiz tuvieron un fuerte choque de cabezas que dejó como mayor damnificado al azteca.

“Nos es grato poder asegurar, que Raúl ha tenido una recuperación sobresaliente y excelente hasta el momento. No tiene signos notorios de alguna repercusión y se encuentra en la etapa en la que podemos contemplar el regreso a la carrera que ama; con un grado de precaución requerida”, sentenció.