En su temporada debut en el fútbol europeo, Santiago Giménez anotó un total de 25 tantos y ganó la competitiva Eredivisie con el Feyenoord. El delantero mexicano firmó una campaña de ensueño y ahora está en la órbita de grandes clubes del viejo continente. Recientemente se conoció que Atlético de Madrid está interesado en adquirir sus goles. El ‘Bebote’ podría pasar a LaLiga, uno de los torneos más difíciles del mundo.

Con 22 años, el jugador azteca se ganó a la hinchada del club de Países Bajos, pero su destino estaría en otro país. ‘Santi’ tiene el sueño de seguir creciendo en su carrera y escucharía las ofertas que le lleguen en los próximos días. En una entrevista con TUDN, el agente FIFA Morris Pagniello confesó que el ‘Colchonero’ es quien más interesado está en el mexicano.

“La verdad es que el Atlético, con un entrenador como el ‘Cholo’ y el club, creo que podría ser una de las mejores opciones. Te puedo anunciar que es uno de los clubes más interesados en quererlo. Hay muchos clubes que se están moviendo, el Inter, Napoli, el Milán, y clubes en Inglaterra”, apuntó Pagniello en la conversación.

La intención del club madrileño sería hacerse con los servicios del goleador lo más pronto posible, para que realice la pretemporada bajo las órdenes del entrenador argentino; sin embargo, si el Atlético decidiera ceder al jugador, su destino sería el Feyenoord, donde él ha confesado que se siente cómodo.

Giménez anotó 25 goles y dio 3 asistencias en todas las competiciones en esta temporada. Fue pieza clave en el título del equipo de Rotterdam. A pesar de tener contrato hasta 2026, su futuro en el club neerlandés parece incierto debido al fuerte interés de otros clubes europeos. ¿Será un buen momento para demostrar su talento en una liga de mayor nivel? Eso tendrá que evaluarlo.

¿Qué dijo Giménez sobre su futuro?

En el tramo final de la pasado temporada, el mexicano abrió la puerta a una salida del Feyenoord en el mercado de pases que se avecina. “No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, comentó a ESPN.





