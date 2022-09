Los futbolistas suelen necesitar disciplina y una constancia en sus actividades diarias. Este tipo de detalles son moldeados desde su etapa de formación y muchos de ellos no terminan de redondear su crecimiento por lo que se quedan en el camino. Sin embargo, también están quienes cambian su forma de pensar como sucedió con Santiago Giménez quien ahora triunfa en Feyeenord, pero en las bases formativas de Cruz Azul tuvo ciertos problemas de conducta que casi lo sacan de carrera.

Su llegada a Primera División no fue nada fácil y tuvo que luchar ante los problemas en casa por conducta que lo alejaban en ciertos periodos de entrenamientos. Porfirio Jiménez, su ex entrenador en Cruz Azul, lo recuerda porque era uno de los frecuentes ausentes ya que le prohibían jugar fútbol como parte de un castigo por sus papás debido a su bajo rendimiento a nivel escolar.

Santiago Giménez es uno de los convocados en la Selección de México.

“Tuvimos que trabajar la mentalidad porque era un chico que a veces se imponía su mami, no le gustaba mucho la cuestión académica, entonces lo castigaba con no ir a los partidos a veces para que entendiera que también era parte. El chico era muy inquieto, no le garantizaba nada que llegara a este grado, pero el chico trabajó mentalmente porque tenía que estar en ambas partes”, mencionó Jiménez.

Asimismo, en este factor también influyó la presencia de su padre el popular ‘Chaco’ Giménez y por eso el apelativo de ‘Chaquito’. Esto sirvió para no caer en repetidas comparaciones por la carrera de que logró a nivel futbolístico. Este detalle ayudó en su formación.

“Platicaba mucho con él respecto al compromiso que tenía por lo de su papá, él entendió que tenía que buscar su sueño y qué mejor que por él mismo, creo que se enfocó más a ser un jugador de otro estilo que su papá, de ahí que él haya tenido la fortuna o la fortaleza mental de sobresalir y no que le pesara el nombre de su papá, que él hiciera lo propio”, agregó.

Santiago Giménez y su padre celebrando la novena estrella de Cruz Azul. (Foto: Imago 7)





Su llegada a Holanda y la asesoría de Van Persie como delantero

El llamado ‘Bebote’ llega en un momento importante para Van Persie, tiene dos años como parte del cuerpo técnico del Feyenoord; ha estado en el proceso de Sipke Hulshoff y actualmente con el estratega Arne Slot. Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado consolidar a un delantero como quisieran.

“Me siento más jugador que entrenador. Como jugador ya estaba metido en el diálogo y en este papel también quiero pensar en cosas bonitas, ejercicios divertidos. No tengo una filosofía: hay más caminos a Roma”, indicó Van Persie a su llegada al equipo en este nuevo rol.

Es así que Santiago Giménez, es el proyecto que Robin Van Persie quiere consolidar en Feyenoord; junto al brasileño Danilo son los únicos dos delanteros dentro de la plantilla. En este caso ‘Santi’ Giménez sabe que tiene la oportunidad de ser el ‘9′ que finalmente consolide el delantero Van Persie; con amplia experiencia en Arsenal, Manchester United y Fenerbahce.

(Foto: Feyenoord)





El presente de Giménez en Feyenoord

Santiago Giménez, de 21 años de edad, registra cinco goles con el Feyenoord en apenas 155 minutos jugados; es decir, un gol cada 31 minutos. Tres de los tantos han sido en Europa League y dos en la Eredivisie. Por esta razón, es llamado a ser uno de los delanteros más destacados en la presente temporada y se ganará el titularato con el paso de las fechas.





