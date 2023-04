Con su anotación ante el Utrecht, Santiago Giménez llegó a los 20 goles en la temporada con Feyenoord. Igualó las marcas de Chicharito Hernández y Luis García, quienes eran los mexicanos con más goles durante un curso en el fútbol europeo. El ‘Bebote’ es la sensación en Países Bajos y se habla mucho de su posible salida en el próximo verano. Pero, en una reciente entrevista, el exjugador de Cruz Azul aseguró que ahora solo piensa en ganar un título con el equipo de Róterdam.

Son varios los clubes que están detrás del goleador azteca, pero él solo está concentrado en ganar la Eredivisie con el Feyenoord. Quedan pocas fechas para el final y le saca una ventaja de 8 unidades a su más cercano perseguidor, PSV. Al gigante Ajax le lleva 11 puntos de diferencia. Sin duda se va para campeón.

“No, no he hablado con mi agente, mi agente es mi padre y no he hablado con él. Ahora estoy enfocado en Feyenoord, quiero ganar algo aquí. Los fans son maravillosos, siempre apoyando, incluso cuando perdemos. Amo este club y quiero ganar algo primero antes de pensar en el verano”, fue la respuesta del ‘Bebote’ a la prensa en Países Bajos.

El delantero de 22 años agregó que él y sus compañeros están calmados y confían en lograr el título. “Necesitamos seguir, porque esto no ha terminado. Estoy agradecido con el equipo porque después de perder en Europa League hemos mostrado mentalidad. Amamos jugar al futbol. Todo el staff nos mantiene al 100%, es muy difícil jugar muchos partidos”, apuntó.

Cabe destacar que Santiago Giménez ha anotado cinco goles en sus últimos siete partidos en la Eredivisie. En total lleva 12 goles en la liga y está a solo tres tantos de Xavi Simons del PSV, que tiene 15 anotaciones. Todavía le quedan unos partidos al ‘Bebote’ para intentar ser el goleador de la liga local.

Feyenoord: cuál es su próximo partido

Feyenoord enfrentará a Excelsior en el Van Donge & De Roo Stadion por la fecha 31 de la Eredivisie. El partido está programado para jugarse el domingo 7 de mayo desde las 6:30 a.m. (horario en México). En caso de conseguir el triunfo, el equipo de Giménez dará otro paso importante en la lucha por el título.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.