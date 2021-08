El portero David Ochoa recibió autorización para jugar por la selección de México tras ser otorgado su cambio de Federación. De esta manera, el guardametas de Real Salt Lake, podrá ser convocado. Este proceso se debe a que posee doble nacionalidad y fue parte de la selección de Estados Unidos en la disputa del Preolímpico Sub-23 donde fue titular.

“La Dirección General Deportiva informa que la Federación Mexicana de Fútbol recibió, por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, la autorización para que el portero del Real Salt Lake de la Major League Soccer, David Ochoa, pueda representar a la Selección Nacional de México.

David Ochoa, a través de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó una petición ante las autoridades correspondientes de la FIFA para poder cambiar de Federación, ya que previamente el portero estuvo registrado con la federación estadounidense. Es así que, a partir de la recepción de la comunicación de parte de FIFA, David Ochoa podrá representar a la Selección Nacional de México”, explicó el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol.

La decisión de jugar por México

Luego de entrenar unos días junto a la selección mexicana, sintió el interés por representar los colores del país en el que nacieron sus padres. Todo se dio en el marco de la Fase de Grupos de la Copa Oro. El arquero del Real Salt Lake se sintió en casa.

“Después de tres días, supe que haría el cambio. Me sentí valorado no por el portero que soy ahorita, sino por el portero que puedo ser. Me hicieron sentir como uno más. En esta etapa, es justo como quiero sentirme, apreciado y en casa, sólo quiero ser feliz”, escribe.

“Es por eso que decidí elegir a México, y realmente espero que puedas entenderlo. Aunque se trate de una decisión personal y emocional, espero que tenga sentido. Definitivamente lo tiene para mí. La Final contra México fue rara. Estaba en la banca, echándole porras a Estados Unidos, porque yo era parte del equipo. Pero algo en mi corazón me decía: Guau… estos son los jugadores mexicanos que creciste mirando en la televisión. Jugaba Guillermo Ochoa. De verdad sentí que México tenía un lugar en mi corazón”, finaliza el portero.

TE PUEDE INTERESAR