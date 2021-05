De gran momento en la presente campaña de la Major League Soccer (MLS), Javier Hernández volvió a ser tendencia en México luego de que su nombre no figurara entre los convocados del ‘Tri’ para la Copa Oro 2021. Cuestionado por su ausencia, el ’Chicharito’ dio la cara este miércoles para hablar sobre cómo se sentía tras ser ‘borrado’ de la lista por Gerardo Martino.

“Pues a seguir chingándole, no hay otra. No está en mi poder, siempre lo he dicho, es un honor y un placer vestir la camiseta verde. Muy afortunado soy de lo que he vivido y lo que ojalá pueda seguir viviendo. Si hay algo que no puedo reprochar es que he dado todo’’, fueron las palabras del hoy jugador de Los Angeles Galaxy, zanjando así cualquier tipo de rumores.

¿Qué dijo el ‘Tata’ sobre ‘Chicharito’?

“Respecto a los conflictos que él pueda tener con algún futbolista y eso pueda alejarlo de la selección, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a explicarlo públicamente”, confesó el técnico, cuestionado sobre la sorpresiva ausencia de Hernández, goleador histórico de México, para la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro a disputarse en Estados Unidos.

Como bien es sabido por todos, ‘Chicharito’, jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS, es líder de goleo del torneo estadounidense con siete anotaciones. Pese a esto, Martino explicó el porqué dejó fuera de la lista para ambas competencias al delantero, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de verlo con la camiseta de la selección para futuras competencias.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros cuatro centros delanteros, pero eso no significa que no pueda ser convocado en otro momento”, agregó el ‘Tata’, a puertas de que México se mida a Costa Rica en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf el 3 de junio próximo. En cuanto a la Copa Oro, el ‘Tri’ quedó sembrado junto a El Salvador, Curazao y un rival aún por definir.





