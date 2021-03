La fe es lo último que se pierde. Considerado como una de las ‘joyas’ que hoy militan en el fútbol español, Luka Romero volvió a dar que hablar en la prensa luego de confesar que la Federación Mexicana de Fútbol lo buscó para charlar sobre la posibilidad de vestir la camiseta del ‘Tri’ en un futuro. No obstante, la respuesta del jugador fue tajante.

Nacido en Victoria de Durango, México, allá por el 2004, Romero radica actualmente en España, donde defiende los colores del Mallorca en la Segunda División. Hijo del exfutbolista Diego Romero, Luka posee la nacionalidad argentina, selección con la cual ya debutó en la categoría Sub 15 y donde él ha expresado innumerables veces su deseo de pertenecer.

Sin embargo, parece que en la FMF nunca perdieron la esperanza de que Luka Romero forme parte de alguna convocatoria de México, razón por la cual uno que otros representantes se dieron el tiempo de viajar a España, más exactamente a Mallorca, con la misión de ‘fichar’ al joven volante argentino, con quien conversaron en un restaurante sobre su situación.

“Vinieron aquí a Mallorca. Me pone contento que vengan de México a España. Fuimos a un restaurante y me platicaron cómo sería la situación con ellos”, reveló Romero en un diálogo con ‘Goal’, dejando en evidencia que sí existió un acercamiento de parte de la FMF, aunque fue sincero en reconocer que no guarda recuerdos del país azteca.

“No me acuerdo de nada porque estuve ahí como tres o cuatro meses”, agregó el futbolista de 16 años, zanjando así cualquier posibilidad de representar a México y manteniendo firme su postura de jugar con Argentina. Eso sí, admitió que le gustaría conocer su país natal: ‘‘Me gustaría ir allí y así conocer cómo es la cultura del país en el que nací’’, sentenció.

