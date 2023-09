Tigres vs. Los Angeles FC se ven las caras, en el Banc of California, por la final de la Campeones Cup 2023. El choque inicia a las las 9:00 p.m. (hora de México y una hora más en Perú). Solo es un partido en la competencia que reúne al campeón de MLS y al de la Liga MX. No te pierdas los detalles de la transmisión por las señales de TUDN y Apple TV. Recuerda no seguirlo por Fútbol Libre, señal pirata. Mira los horarios y canales de TV de este emocionante partido.





LAFC se prepara para la Campeones Cup 2023. (Video: LAFC / Twitter)





Tigres vs. Los Angeles FC: probables alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Diego Reyes, Samir Caetano, Javier Aquino, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones, Raymundo Fulgencio, André-Pierre Gignac.

Los Angeles FC: Maxime Crépeau; Aaron Long, Giorgio Chiellini, Diego Palacios, Ryan Hollingshead; Ilie Sánchez, Kellyn Acosta, Mateusz Bogusz; Carlos Vela, Cristian Olivera, Denis Bouanga.





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor MX La notas firmadas como ‘Redacción Depor MX’ son producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca para audiencias de México.