Desde el Banc of California, Tigres vs. Los Angeles FC juegan por la final de la Campeones Cup 2023, este miércoles 27 de septiembre desde las 9:00 p.m. (hora de México y una hora más en Perú). La competencia es de partido único y se juega entre el último campeón de la MLS y el campeón de la Liga MX. No hay un favorito a quedarse con la victoria. Sigue aquí la transmisión por las señales de TUDN y Apple TV. Recuerda no seguirlo por Fútbol Libre, señal pirata. Mira los horarios y canales de TV de este emocionante partido.

Previo a esta final de la Campeones Cup, Los Angeles FC igualaron ante el Philadelphia Union sin goles; mientras, Tigres derrotó en el Clásico Regio a Rayados de Monterrey por 3-0. Por lo que vienen con ritmo de competencia y buscarán quedarse con el trofeo.

En su quinta edición del enfrentamiento anual entre los campeones de la MLS y LIGA MX, Campeones Cup 2023 contará con Tigres, como representante de la LIGA MX. Por la MLS, está el actual campeón de la MLS Cup, LAFC, quien clasificó a Campeones Cup con una memorable victoria en MLS Cup 2022, derrotando a Philadelphia Union en la tanda de penaltis.

Tigres ganó la edición inaugural de Campeones Cup en 2018, se convierte en el primer club en participar por segunda vez en Campeones Cup, y es el único club mexicano en coronarse ganador del Campeones Cup.





Tigres vs. Los Angeles FC: horarios en el mundo

México: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 12:00 a.m. (jueves 28 de septiembre)

12:00 a.m. (jueves 28 de septiembre) Bolivia, Paraguay y Venezuela: 11:00 p.m.





En la historia de Campeones Cup, la MLS lidera tres victorias contra una de LIGA MX. Tigres UANL venció a Toronto FC en la edición inaugural de 2018, Atlanta United derrotó al Club América 3-2 en el emocionante partido de 2019, y el Columbus Crew derrotó rotundamente a Cruz Azul 2-0 en la edición 2021. NYCFC luego derrotó a Atlas 2-0 el año pasado para darle a la MLS su tercera victoria consecutiva.

Campeones Cup, junto con Leagues Cup, son parte de una gran asociación entre las dos ligas de fútbol más importantes de Norteamérica, MLS y LIGA MX, lanzada en 2018.





Tigres vs. Los Angeles FC: ¿dónde ver el partido?

Los Angeles FC vs. Tigres, por la Campeones Cup 2023, se podrá ver a través de las señales de TUDN y Apple TV. No recordamos seguir de forma online por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos y las incidencias del partido.





Tigres vs. Los Angeles FC: probables alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Diego Reyes, Samir Caetano, Javier Aquino, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones, Raymundo Fulgencio, André-Pierre Gignac.

Nahuel Guzmán; Diego Reyes, Samir Caetano, Javier Aquino, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones, Raymundo Fulgencio, André-Pierre Gignac. Los Angeles FC: Maxime Crépeau; Aaron Long, Giorgio Chiellini, Diego Palacios, Ryan Hollingshead; Ilie Sánchez, Kellyn Acosta, Mateusz Bogusz; Carlos Vela, Cristian Olivera, Denis Bouanga.





Tigres vs. Los Angeles FC: ¿dónde juegan?

