¿Te has dado cuenta que pierdes el equilibrio fácilmente? Pues es momento de realizar ciertos ejercicios en casa para que te ayuden a mantenerte estable. No te preocupes que en esta nota te explicaré cuáles son. Créeme que al incluirlos como parte de tus actividades diarias te permitirán mejorar tu calidad de vida. ¿Preparado(a) para recibir esa información? Luego me lo agradeces. Lo importante es que te sientas bien. Si eso sucede, todos en la redacción de Depor estaremos muy contentos.

Para tener una buena salud física y poder rendir en las distintas actividades que se nos presenten, el equilibrio y la postura son fundamentales. Sin embargo, muchas personas descuidan esos aspectos y pasan mucho tiempo sin saber qué es lo que les impide demostrar su mejor versión.

Dicho todo ello, Víctor Díaz (@prohealth.vd en Instagram), un especialista en ejercicio y salud, se animó a dar a conocer ciertos ejercicios que las personas pueden realizar en casa para ganar equilibrio y mejorar la calidad de vida. A continuación, podrás saber cuáles son:

Ejercicios en casa que te ayudarán a ganar equilibrio y mejorar tu calidad de vida

No creas que son complicados, pues son todo lo contrario. De acuerdo a la revista Clara, Díaz recomienda “pequeños gestos como caminar de puntillas, de lado, mantenerse sobre una pierna, levantarse sin usar las manos y balancearse o mantener el equilibrio en diferentes posiciones”.

En esta imagen se aprecia a una mujer muy concentrada mientras realiza un ejercicio en casa. (Foto: Freepik)

Estos ejercicios los puedes realizar solo(a), pero también acompañado(a). Al final, tú decides en ese punto, pero ten en cuenta algo muy importante: es mejor realizarlos sin zapatos. Y no lo digo yo. “En las plantas de los pies concentramos unos receptores propioceptivos, que nos permiten adaptarnos al terreno y percibir las mínimas variaciones”, sostuvo el especialista en ejercicio y salud.

Adopta el hábito de entrenar

No olvides que la constancia es clave. Si no adoptas el hábito de entrenar, no esperes obtener resultados positivos. La mejora se notará al cabo de 8-12 semanas, siempre y cuando realices los ejercicios al menos dos veces a la semana. Ojo con eso.