Los años no pasan en vano. En algún momento, dejaremos de ser jóvenes y entraremos a la tercera edad. Eso es algo inevitable. Lo bueno es que existe una fruta deshidratada que es ideal para un mejor envejecimiento. ¿Sabes cuál es? No te preocupes si no tienes idea de lo que hablo. En este artículo podrás conocerla. Asegúrate de leer todo hasta el final para que recibas la más completa información.

La fruta deshidratada que motivó esta nota son catalogadas como un superalimento, según el medio Men’s Health. Y es que poseen un alto contenido de magnesio, hierro, potasio, niacina o B3, provitamina A (beta-caroteno) y vitamina K. Además, aportan proteínas, hidratos de carbono y una gran cantidad de fibra soluble e insoluble.

Esta imagen muestra las frutas deshidratadas que son perfectas para un mejor envejecimiento. (Foto: azerbaijan_stockers / Freepik)

¿Cuál es la fruta deshidratada ideal para un mejor envejecimiento?

Si llegaste hasta aquí, entonces mereces saber cuál es la fruta deshidratada de la que he estado hablando. No es nada más ni nada menos que la ciruela pasa. A continuación, te indicaré los motivos por los que es ideal para un mejor envejecimiento.

Debo empezar diciendo que los expertos de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), quienes llevan años estudiando los efectos de esta fruta, indican que si uno consume entre cuatro a seis ciruelas pasas al día se puede reducir el riesgo de osteoporosis y otros problemas asociados a la inflamación.

Ojo que aún hay más. Dos investigaciones presentadas en 2023 en la reunión anual de la American Society of Nutrition, de acuerdo a Men’s Health, señalan que el consumo de ciruelas pasas está asociado a una mejor salud cardiovascular.

Si creías que eso es todo, te cuento que estas frutas deshidratadas también ayudan a aumentar la masa muscular y a perder grasa al mismo tiempo por sus propiedades saciantes, según un trabajo a cargo de expertos de la Universidad Estatal de Oklahoma.