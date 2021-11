El Octagonal Final de la Concacaf está a punto de vivir el que es, probablemente, el duelo más esperado por los fanáticos de la región. México y Estados Unidos se medirán este viernes 12 de noviembre desde las 9:10 p.m. (hora peruana) en un duelo que acaparará las miradas de hinchas de ambos países, por lo que se espera que este cumpla con todas las expectativas. Además, tanto el ‘Tri’ como el conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ tienen un plantel de elemento de élite que ya juegan en las mejores ligas de Europa.

El encuentro será transmitido vía TUDN, Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 para todos los países de América Latina, mientras que Univisión será la señal encargada de transmitir el duelo para los Estados Unidos. En esta ocasión, el ‘Clásico’ de la Concacaf se llevará a cabo en el TQL Stadium, en la localidad de Ohio.

Con 14 puntos, en cuatro triunfos y dos empates, México supera por tres unidades al irregular combinado estadounidense, que recuperará a su estrella Christian Pulisic tras su ausencia por lesión en las fechas de octubre.

Por precaución, el delantero del Chelsea no saldrá en el once titular frente a la mermada zaga mexicana, que no podrá contar con Néstor Araújo (Celta de Vigo) por sanción.

El técnico Gerardo Martino confiará los galones en defensa al pujante Johan Vásquez (Génova) mientras podría optar en el centro del campo con los veteranos Héctor Herrera (Atlético de Madrid) y Luis Romo (Cruz Azul).

México vs Estados Unidos se enfrentan en el TQL Stadium por la Jornada 7 de las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022. (Foto: AFP)

En ataque, se espera que el ‘Tata’ ponga en liza a su temible tridente formado por los talentosos Hirving ‘Chucky’ Lozano (Nápoles) y Jesús ‘Tecatito’ Corona (Oporto) y el definidor Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Alejado casi un año por una fractura de cráneo, México echó de menos la pólvora de Jiménez en los dos torneos de Concacaf de 2021, en los que Estados Unidos desafió su tradicional hegemonía en la región.

Con la información repasada, las alineaciones de México vs. Estados Unidos serían:

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Cata Domínguez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Edson Álvarez, Héctor Herrera; Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Corona.

Estados Unidos: Matt Turner, Joe Scally, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Ricardo Pepi y Brenden Aaronson.





