La fecha 3 del Mundial Qatar 2022 ya está marcha y se está definiendo los últimos clasificados a los octavos de final. Este miércoles 30 de noviembre la selección de México se enfrenta a Arabia Saudita con su última oportunidad de avanzar a la siguiente fase. El cuadro de Gerardo Martino vive un momento delicado y si no gana se despide de la Copa del Mundo. Asimismo, necesita un resultado favorable del Polonia vs. Argentina. A continuación, cómo llegan ambos equipos y las alineaciones del partido.

Luego de empatar ante Polonia y caer por 2-0 ante la ‘albiceleste’, la selección mexicana se ubica en el último lugar del grupo con solo 1 punto. Afortunadamente para los jugadores del ‘Tata’ Martino, todavía tienen chances de clasificar a la siguiente fase, pero dependen del partido entre europeos y sudamericanos.

México está obligado a ganar su partido vs. Arabia Saudita. Clasificaría a la siguiente fase si Polonia vence a Argentina. En caso de un empate en el otro duelo, se definiría por diferencia de goles con la ‘albiceleste’. Si los sudamericanos ganan, el ‘Tri’ definiría por goles ante los polacos. En ambos casos debe derrotar a los árabes por 2 goles o más.

Por su parte, Arabia Saudita se clasificaría directamente con una victoria ante México. En el caso de que empate, necesita que Polonia derrote a Argentina, o una victoria de los sudamericanos por 3 o más goles. Se juega una final ante el cuadro del ‘Tata’ y Hervé Renard saldrá con todo por los tres puntos.

De acuerdo con los medios mexicanos, Gerardo Martino volvería a su tradicional 4-3-3 para lograr el milagro. En la defensa, se mantendrían como centrales Montes y Moreno, mientras que Jorge Sánchez regresaría a la titularidad. Henry Martin se sumaría al ataque junto al ‘Chucky’ Lozano y Alexis Vega.

Arabia Saudita no contará con Abdulellah Al-Malki por acumulación de tarjetas. Ali Al-Hassan irá en su reemplazo. Luego, Hervé Renard mantendrá el equipo que ganó el partido vs. Argentina. Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri y Al-Buraikan estarán en la delantera con el objetivo de marcar goles en el duelo vs. México.

México vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez; Hirving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega

Arabia Saudita: Al-Owais; Mohammed Al-Burayk, Ali Al-Bulaihi, Al-Amri, Saud Abdulhamid; Sami Al-Najei, Ali Al-Hassan, Kanno; Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Al-Buraikan

