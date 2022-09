Para que la caída ante Colombia sea menos complicada de digerir, la Selección Mexicana debe voltear página lo más rápido posible y pensar en los partidos amistosos que se viene en noviembre. Esas serán sus últimas pruebas previo al Mundial Qatar 2022, adonde deberían llegar con la lección aprendida, tal como lo valoró Andrés Guardado tras la derrota ante los ‘Cafeteros’.

Si en la Copa del Mundo cometen los mismos errores que ante los dirigidos por Néstor Lorenzo, la clasificación a octavos de final se convertirá en una quimera y regresarse de Qatar con las manos vacías –sin siquiera disputar el tan ansiado quinto partido– se volverá en una realidad. El mediocampista del Real Betis lo sabe muy bien y no dudó en dejarlo claro.

“Eso es lo que nos ocupa ahora (mantener los partidos), también con Perú se hicieron 30 minutos buenos, con Paraguay se hizo un gran partido en general que no se gana. Ahora, se hace un primer tiempo muy sólido y en una Copa del Mundo hay que mantener, hay que saber que, en cualquier momento, en 5 minutos nos habían empatado ya el partido el día de hoy”, manifestó el volante en diálogo con ‘TUDN’.

Si no aprenden la lección, México podría ir a la Copa del Mundo de paseo, y eso es lo que Guardado claramente no quiere. “Los que hemos estado en una Copa del Mundo sabemos que no podemos regalar este tipo de situaciones. Mejor que nos pase ahora y que esto nos sirva de mucho aprendizaje para la Copa del Mundo y llegar mucho mejor preparados”, añadió uno de los futbolistas con mayor experiencia en el plantel mexicano.

Andrés Guardado dividió el rendimiento de México en dos pasajes, pues tras irse al descanso con una ventaja de 2-0, terminaron sucumbiendo ante la reacción de Colombia para terminar cayendo por 2-3.

“Es un partido que se divide en dos partes, la primera en la que hicimos un primer tiempo muy serio, más allá de que ellos tenían posesiones más largas, nosotros estábamos muy bien, juntos, sólidos, saliendo bien a la contra, tuvimos hasta la opción de hacer un tercero, no lo pudimos hacer y después, cosas que no pueden pasar”, agregó.

“En los primeros minutos de la segunda parte sabíamos que iban a salir muy fuertes, que sabían que era su oportunidad para remontar. Nos hacen un gol a balón parado y a partir de ahí se complica mucho, pero bueno es un gran partido de preparación, este tipo de rivales nos ayudan mucho para mejorar de cara a la Copa del Mundo y ojalá que podamos llegar bien preparados”, acotó.

“La sensación que me da es que nos hemos soltado un poco, después de una eliminatoria en la que no se hizo un buen juego, más allá de que calificamos segundos. En estos partidos amistosos se ha visto algo más, tener más la pelota, más confianza en nuestro juego, nos queda ahora sostenerlo. Esto se trata de 90 minutos y no sólo de un primer tiempo”, finalizó.

México continúa con muchas dudas a pocas semanas de disputar el Mundial Qatar 2022. (Foto: EFE)

¿Cuándo volverá a jugar México previo al Mundial?

Aunque el panorama no sea el de los más alentadores, México todavía tiene un par de partidos más para solucionar aquellos problemas –especialmente defensivos– que vimos en el segundo tiempo ante Colombia. En primera instancia, enfrentarán a Irak en España, el próximo 9 de noviembre.

Posteriormente, la ‘Tricolor’ se medirá con Suecia, el 16 de noviembre, días antes de volar hacia Doha y concentrar para lo que será el arranque de la justa mundialista. Todo queda en manos del ‘Tata’ Martino, quien tendrá que ver si se queda con el plantel que hasta ahora tiene o decide darnos una sorpresa en alguna convocatoria previa a Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.