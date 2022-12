Andrés Guardado ingresó en el grupo selecto de jugadores con cinco Mundiales disputados en la historia. El Mundial de Qatar 2022 era muy especial para el capitán de la selección de México, así que decidió escribirse una carta previo a su participación. El mediocampista del Real Betis se dedicó una palabras por su trayectoria como futbolista. Se dirigió a sí mismo como “Principito” y señaló que está muy agradecido por todo lo que vivió en su carrera.

“Mi querido Principito, te escribo esta carta para felicitarte por tu entrega, por tu profesionalismo y juego en este Mundial, creo que nadie mejor que tú sabe lo que cuesta jugar y en tu caso jugar el quinto Mundial e irte de la selección haciendo historia como lo has hecho”, dice la carta de Andrés Guardado, que fue dada a conocer por la cadena ESPN.

“Gracias por todo, por enseñarme que no hay imposibles y ser un ejemplo para mí. Gracias por el camino recorrido, un abrazo y te quiero, mi príncipe”, finaliza la carta del capitán de la selección mexicana, que fue leída por José Ramón Fernández en una emisión del programa Futbol Picante.

Andrés Guardado jugó cinco Copas del Mundo en Qatar 2022. Debutó en el torneo en Alemania 2006, y desde ese momento no faltó a una sola edición con la selección mexicana. Sumó 889 minutos en todos los partidos. Además, hizo un gol vs. Croacia en la fase de grupo de Brasil 2014. Aquella vez, el ‘Tri’ ganó por 3-1 al cuadro europeo.

Qatar 2022: no fue una despedida soñada

Según la carta que se dedicó Andrés Guardado, el partido vs. Argentina por el Grupo C, el pasado 26 de noviembre, fue el último que jugó con la selección de México, pues en el partido vs. Arabia Saudita estuvo en el banco de suplentes. Es así como termina su participación en las Copas del Mundo.

No tuvo la despedida que hubiese deseado ya que México quedó fuera de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, tras ser superado en diferencia de goles por Polonia. Cabe resaltar que el ‘Tri’ había llegado a los octavos de final desde Argentina 1978. La derrota fue muy dura para la afición azteca y los jugadores.

