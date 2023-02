Después de varias semanas de rumores, por fin este viernes 10 de febrero la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que Diego Cocca será el nuevo técnico de la Selección de México de cara al proceso rumbo al Mundial 2026. El extécnico del Atlas y de los Tigres de la UANL fue presentado de manera oficial, dio a conocer a su cuerpo técnico que lo acompañará y aseguró que desea jugadores “comprometidos” con la camiseta nacional.

Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales, resaltó que entrevió por más de dos meses a 5 técnicos para escoger al indicado. “Siempre estuvieron considerados los cinco técnicos y a principios de esta semana se tuvieron dos juntas con el Comité y se decidió por Diego Cocca, a quién le doy la bienvenida nuevamente”, señaló en conferencia de prensa.

En sus primeras palabras como DT de México, Diego Cocca dijo que está “orgulloso” de tener este reto en su vida. “Para mí es algo muy importante, sobretodo por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado mucho. México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como técnico”, apuntó.

Cocca hizo hincapié en que desea futbolistas que se sientan comprometidos con la selección mexicana. “Quiero jugadores que se pongan la playera del país, canten el himno y se sientan orgullosos de representar a este país. Para tener eso, el primero que debe sentirlo soy. Esto es fútbol y hay que ganar hasta en las ‘cascaritas’. Aquí van a encontrar a una selección que va a salir a ganar todos los partidos”, añadió.

¡YA CON LOS COLORES DEL TRI!🤩🇲🇽



Diego Cocca ya con toda la indumentaria de la Selección Mexicana, listo para empezar con este nuevo reto en su carrera.



¡Mucho éxito, Diego!👏🏻



📹 @Chefsports18 pic.twitter.com/rW6jr7PScn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 10, 2023

Diego Cocca: ¿cuál es su cuerpo técnico?

Durante la conferencia de prensa, el actual DT del ‘Tri’ presentó al cuerpo técnico que lo acompañará en el proceso rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Diego Cocca estará acompañado de Marcelo Goux (auxuliar), Javier Bustos y Renso Valinoti (preparadores físicos).

Marcelo Goux, de 47 años, es un exfutbolista que pasó por varios equipos de Argentina. Como segundo al mundo, fue parte del cuerpo técnico que logró el bicampeonato con Atlas. Bustos también formó parte del bicampeonato mientras estuvo Diego Cocca, aunque también lo llevó a su breve aventura con Tigres. Valinoti es el más joven. Con 35 años, ha trabajado con equipos juveniles al interior de su región.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.