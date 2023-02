Diego Cocca lleva unos días como flamante entrenador de la selección mexicana. El técnico argentino tiene muchas tareas por cumplir en esta etapa, entre ellas varias que dejó sin resolver su antecesor, Gerardo Martino. El nuevo estratega del ‘Tri’ deberá ver desafíos como el cambio generacional y volver a ganarle a Estados Unidos tras las caídas en la Nations League, Copa Oro y eliminatorias. Asimismo, deberá afrontar el distanciamiento con la hinchada, revisar la relación con el ‘Chicharito’, entre otras cosas.

La primera gran tarea de Diego Cocca es el cambio generacional en la selección de México ante la inminente salida de jugadores como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Héctor Herrera, entre otros. El conocimiento que ha adquirido como DT en su paso por la Liga MX debe servir para llevar sangre nueva al cuadro nacional.

También hay que mencionar como labor pendiente para Diego Cocca el recuperar a jugadores que se quedaron fuera del Mundial de Qatar 2022 en el último momento, como los casos de Diego Laínez y Santi Giménez. Recordemos que este último no fue a pesar de vivir un gran momento en el Feyenoord de los Países Bajos.

Otro desafío que tendrá es acabar con la hegemonía de Estados Unidos, que ha ganado al ‘Tri’ los duelos más importantes de los últimos años. El equipo ‘azteca’ cayó en la final de la Concacaf Nations League (3-2), luego en el partido por la Copa Oro 2021 (1-0) y en las clasificatorias rumbo al Mundial por 2-0. Es importante volver a ganarle a USA en los partidos oficiales.

Uno de los temas más álgidos mientras estuvo el ‘Tata’ fue la no convocatoria de Javier Hernández, quien no viste la ‘mica’ del ‘Tri’ desde setiembre de 2019. El máximo goleador histórico de la selección no ha vuelto a jugar con el equipo desde esa fecha, pero eso podría cambiar con la llegada de Diego Cocca al banquillo. Solo queda esperar.

Por último, pero no menos importante, la relación entre la selección y los hinchas se dañó durante la etapa de Martino. El público se alejó de las tribunas por el juego discreto, los malos resultados y la falta de gol. Habrá que ver qué hace Diego Cocca para volver a cautivar a la afición.

Diego Cocca: ¿cuál es su cuerpo técnico?

Durante su primera conferencia de prensa, el actual DT del ‘Tri’ presentó al cuerpo técnico que lo acompañará en el proceso rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Diego Cocca estará acompañado de Marcelo Goux (auxuliar), Javier Bustos y Renso Valinoti (preparadores físicos).

Marcelo Goux, de 47 años, es un exfutbolista que pasó por varios equipos de Argentina. Como segundo al mundo, fue parte del cuerpo técnico que logró el bicampeonato con Atlas. Bustos también formó parte del bicampeonato mientras estuvo Diego Cocca, aunque también lo llevó a su breve aventura con Tigres. Valinoti es el más joven. Con 35 años, ha trabajado con equipos juveniles al interior de su región.





