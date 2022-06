Ecuador vs. México se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | LIVE STREAMING | HD) a través de las señales de El Canal del Fútbol (ECDF), DirecTV Sports, vía TUDN, Canal 5, TV Azteca, ESPN, Star Plus, Azteca Deportes y YouTube, válido por el amistoso internacional de la fecha FIFA de junio, y que servirá como preparación para ambas selecciones con miras a la Copa del Mundo Qatar 2022. El encuentro se jugará este domingo 5 de junio desde las 6:30 p.m. (horario de México, Perú y Ecuador) en el Soldier Field de la Ciudad de Chicago. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias desde su web.

México y Ecuador se miden en amistoso internacional FIFA en la Ciudad de Chicago. (Video: Selección de Ecuador / Twitter)

Ecuador llega a este duelo con México después de haber derrotado el último jueves a Nigeria por 1-0.. El gol de Pervis Estupiñán a los 3 minutos fue suficientes para que los dirigidos por Gustavo Alfaro se lleven la victoria, donde además demostraron mucha solidez defensiva pero ciertos problemas para gestar situaciones de peligro.

El estratega argentino mandó el siguiente once ante los nigerianos, el cual podría repetir en el compromiso del domingo ante el combinado mexicano: Domínguez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Méndez, Cifuentes, Caicedo, Mena; Valencia, Campana.

“Era un partido complejo para arrancar de la serie de amistosos por el inconveniente que tuvimos por el tema visas, jugadores que llegaron en la tarde de ayer. Armamos el equipo que mejor podíamos poner y no el que queríamos. En dos semanas no se pierde el estado de forma, pero sí el tiempo de competencia”, fue el análisis de Alfaro tras la victoria de los suyos.

Del mismo modo, agregó: “Esta es una demostración que no nos avanza porque había que tener las virtudes que nosotros mostramos en Sudamérica, pero que no vamos a poder hacerlo ante equipos de África. Hay una planificación específica para cada uno de ellos porque uno tiene identificado las cosas que le faltan al equipo. Son las cosas que me quedan en debe, era el primer paso que dábamos para el Mundial”.

Ecuador vs. México: horarios del partido

País Hora Perú 18:30 horas México 18:30 horas Ecuador 18:30 horas Colombia 18:30 horas Argentina 20:30 horas Chile 20:30 horas Brasil 20:30 horas

A diferencia de Ecuador, el clima que se vive en México es bastante picante y con muchos entredichos en la interna del seleccionado. El pasado jueves Uruguay les dio un duro golpe a los dirigidos por Gerardo Martino: con doblete de Edinson Cavani y gol de Matías Vecino, los ‘Celestes’ golearon a los ‘Aztecas’ en el Estadio de la Universidad de Phoenix. Más allá del resultado –que por sí es aplastante–, la imagen que dejaron los futbolistas mexicanos volvió a ser lamentable.

Facundo Pellistri, una de las joyas del balompié charrúa, hizo lo que quiso con los defensores mexicanos y siempre fue desequilibrante por el sector derecho. Del mismo motor, Nicolás de la Cruz y Federico Valverde fueron parte fundamental en la orquesta de Diego Alonso.

Reeditando las imágenes que vimos en las recientes Eliminatorias de la Concacaf para Qatar 2022, las debilidades defensivas volvieron a condenar a la ‘Tricolor’. A la falta de coordinación de los zagueros centrales, hay que sumarle a que en el mediocampo el equipo carece de consistencia y equilibrio.

“Hubo diferencia sólo en el segundo tiempo, en el primero competimos bien, fue parejo, la diferencia se marca en los dos goles en el inicio del segundo tiempo”, apuntó Gerardo Martino luego de la caída ante los ‘Charrúas. “Hoy no sólo tuvimos problema de definición, también nos faltó volumen de juego y no soportamos cómo manejan (los uruguayos) la pelota en los espacios”, acotó.

México y Ecuador se miden en amistoso internacional FIFA en la Ciudad de Chicago. (Video: Selección Mexicana / Twitter)

Ecuador vs. México: canales de TV

País Canales Perú DirecTV Sports México TUDN, TV Azteca, Canal 5 y Canal 7 Ecuador El Canal del Fútbol y ECDF Colombia DirecTV Sports Brasil DirecTV Sports Argentina DirecTV Sports Chile DirecTV Sports

Ecuador vs. México: posibles alineaciones

Ecuador: Galíndez; Castillo, Arboleda, Hincapié y Estupiñan; Caicedo, Gruezo y Franco; Mena, Preciado y Valencia.

Galíndez; Castillo, Arboleda, Hincapié y Estupiñan; Caicedo, Gruezo y Franco; Mena, Preciado y Valencia. México: Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Héctor Herrera; Alexis Vega, Uriel Antuna y Santiago Giménez.

Ecuador vs. México: ¿dónde se jugará el partido?





