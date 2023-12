Este sábado 16 de diciembre, México y Colombia se enfrentarán en un partido amistoso en Los Ángeles, California, en el United Airlines Field del Memorial Coliseum. Al no ser una fecha FIFA, ambas selecciones no tendrán a sus principales jugadores, convocando en su lugar a futbolistas de sus ligas locales que no estén en las finales de la Liga MX y la Liga BetPlay. México llamará a jugadores fuera de la final entre el Club América y el Club Puebla, mientras que Colombia convocará a aquellos que no jueguen la final entre el Atlético Nacional y el Deportes Tolima.

México tiene un desafío importante cuando se enfrente a Colombia en Los Ángeles este sábado, un partido que marca el regreso del equipo después de una emocionante eliminación de Honduras en los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

Aunque la alineación no incluirá a jugadores de ligas europeas ni a algunas figuras clave de equipos como América y Tigres, el director técnico, Lozano, mantiene la confianza en que México cerrará este año, marcado por altibajos, de manera positiva. A pesar de un comienzo complicado, el equipo logró asegurar la Copa Oro y avanzar a la fase final de la Liga de Naciones.

Aunque la victoria sigue siendo el objetivo principal para México, el encuentro contra Colombia tiene un valor adicional. El partido se vislumbra como una oportunidad clave para evaluar a nuevas figuras con miras a la Copa América del próximo año y a la Liga de Naciones, donde se enfrentarán a Panamá en la fase final en marzo.

Este enfrentamiento no solo representa una prueba futbolística, sino también una plataforma para identificar talentos emergentes que podrían fortalecer al equipo nacional en futuras competiciones.

Para Lozano, este juego será un banco de pruebas para explorar la profundidad del equipo y para brindar oportunidades a jugadores que podrían ser fundamentales en el futuro. La estrategia no solo se enfoca en el resultado inmediato, sino en el desarrollo a largo plazo del equipo nacional, considerando el panorama competitivo que les aguarda en el horizonte.

¿Horario del amistoso México vs. Colombia?

El enfrentamiento entre México vs. Colombia se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde, según el horario de México. Es fundamental considerar que el horario puede cambiar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será al mediodía, a las 9:00 p.m.

¿En qué canal ver México vs. Colombia?

Si quieres ver la transmisión del partido de México vs. Colombia, que se llevará a cabo en Los Ángeles, aquí te proporcionaremos información detallada sobre los canales disponibles según tu ubicación. En el caso de México, podrás seguir los encuentros a través de GOL Caracol y Canal RCN también disponible en algunos países de Centroamérica. En Sudamérica, como en Perú, Colombia, Argentina y entre otros la transmisión estará a cargo de DirecTV Go.

Para aquellos en Estados Unidos, los partidos se transmitirán por FOX Sports, mientras que en España podrás verlos en Telecinco (los partidos del Real Madrid) o a través de streaming en Mitele (el resto de los partidos). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

México vs. Colombia: posibles alineaciones

México : L. Malagon; J. Sánchez, C. Montes, J. Vasquez, J. Gallardo; E. Álvarez, L. Chávez; C. Antuna, E. Sánchez, H. Lozano; H. Martín.

: L. Malagon; J. Sánchez, C. Montes, J. Vasquez, J. Gallardo; E. Álvarez, L. Chávez; C. Antuna, E. Sánchez, H. Lozano; H. Martín. Colombia: A. Montero; J. Mosquera, A. Reyes, B. Vera, S. Velásquez; J. Campuzano, S. Gómez; A. Gómez, I. Poveda; D. Silva, R. Martínez.

¿En qué estadio jugarán México vs. Colombia?

México vs. Colombia disputarán su partido amistoso en el United Airlines Field del Memorial Coliseum. Este versátil recinto está ubicado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Inaugurado en 1923, cuenta actualmente con una capacidad para alrededor de 78467 espectadores.





