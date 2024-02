En el Dignity Health Sports Park, México vs. Estados Unidos juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la Jornada 3 del Grupo A de la Copa Oro Femenina de la Concacaf. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo arrancará a las 9:15 de la noche (hora de México - 10:15 p.m. de Perú) e irá por la transmisión ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Estados Unidos aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Oro femenina de la Concacaf con una dominante victoria de 4-0 sobre Argentina, un partido que prácticamente sellaron antes de los primeros 20 minutos gracias a un par de goles de Jaedyn Shaw y otro de Alex Morgan. Lindsay Horan más tarde contribuyó con otro tanto para completar la goleada. Este triunfo sitúa a las estadounidenses en la cima del Grupo A con seis puntos.

Por otra parte, México también estuvo en excelente forma, demoliendo a la República Dominicana con un contundente 8-0. Las mexicanas desataron una ofensiva imparable que comenzó con goles tempraneros de Nicolette Hernández y Jacqueline Ovalle, sumando un total de seis tantos antes del descanso. La victoria, adornada con goles en la segunda mitad de Jasmine Casarez y Mayra Pelayo, coloca a México en una posición privilegiada para avanzar a la siguiente ronda con cuatro puntos.

La competencia continúa intensamente, con Estados Unidos buscando mantener su récord perfecto frente a México en la próxima jornada, mientras que Argentina enfrentará a República Dominicana en un esfuerzo por mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Con la tabla de posiciones mostrando a Estados Unidos en primer lugar seguido de cerca por México, la lucha por los cuartos de final promete emociones fuertes.

México busca asegurar la clasificación frente a Estados Unidos. (Foto: @Miseleccionfem)

¿A qué hora juegan México vs. Estados Unidos?

El partido entre México y Estados Unidos está programado para empezar a partir de las 9:15 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 10:15 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 00:15 horas del día siguiente.

¿Dónde y cómo ver México vs. Estados Unidos?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el México vs. Estados Unidos a través de las señales de ESPN y Star Plus.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México vs. Estados Unidos.

México vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

México : E. Barreras; K. Luna, R. Bernal, K. Rodríguez, N. Hernández; J. Ovalle, A. Delgado, K. Nieto, M. Sánchez; K. Palacios, D. Ordoñez.

: E. Barreras; K. Luna, R. Bernal, K. Rodríguez, N. Hernández; J. Ovalle, A. Delgado, K. Nieto, M. Sánchez; K. Palacios, D. Ordoñez. Estados Unidos: C. Murphy; C. Krueger, N. Girma, T. Davinson, C. Dunn; L. Horan, K. Albert, R. Lavelle; J. Shaw, A. Morgan, T. Rodman.





