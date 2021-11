El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, dio a conocer que se viene preparando un documento para ser presentado a la FIFA y mostrar una apelación ante el castigo recibido con dos partidos a puerta cerrada para la Selección de México debido a un grito homofóbico que se presentó en la última jornada de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Meteremos una apelación y el partido está pospuesto hasta que la comisión de apelaciones dictamine el caso. Estamos corriendo nuestro curso en el proceso de apelaciones y nada más que no teníamos la urgencia de Panamá y lo tendremos hasta enero. Se trabaja, todavía no entraremos a detalles. No se ha entregado el documento definitivo”, comentó en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento.

Además, De Luisa dejó claro que de no proceder esta medida en primera instancia, recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo para poder hacer efectiva la reducción de la sanción. Además, habló sobre la posibilidad que existe de cambiar a la Selección de México de estadio y poder jugar en otra parte del país para evitar que ocurra este incidente nuevamente.

“No nos sancionan el Estadio Azteca, nos sancionan jugar a puerta cerrada, independientemente del estadio. Movernos no nos ayuda. Dentro de nuestro plan original sí estaba la oportunidad de acercar a la selección de otros estadios y veremos la resolución definitiva de FIFA o TAS y ver cómo vamos a operar. Queremos acercar a la selección a las aficiones, no por el grito, sino porque se lo merecen y sacar a la selección en marzo y ahora vamos a esperar a tomar esa decisión”.

En relación a la sanción para el técnico de Bravos de Juárez, Ricardo Ferreti, contó que: “en cuanto a las declaraciones del señor Ferretti el tema está en Comisión Disciplinaria. Nosotros estamos en contra de cualquier acto discriminatorio. Estamos con la inclusión en esta misma sala de conferencias con el consejo nacional”, dijo.

Finalmente, el representante de la entidad confirmó que la Selección de México ya se encuentra completa de cara al encuentro ante Estados Unidos y lo que será también el choque ante Canadá por las Eliminatorias de Concacaf, en búsqueda de un boleto al Mundial Qatar 2022.





