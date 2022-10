La relación entre Gerardo Martino y la afición de la Selección de México está fracturada a menos de dos meses del inicio del Mundial. Sin embargo, en un principio no fue así y hay aún algunos mexicanos que sueñan con que haga una histórica actuación en Qatar, al igual que lo hizo en Sudáfrica 2010 con Paraguay.

De cara a la Copa del Mundo 2022, ‘Tata’ Martino fue nombrado técnico de la Selección mexicana, pues su experiencia en proyectos como el Barcelona o los combinados nacional de Paraguay o Argentina convencieron a los dirigentes del ‘Tricolor’.

Martino tuvo un arranque sensacional: llegó a tener 11 triunfo al hilo. (Foto: Agencias)

Amor a primera vista

Hasta el mismo argentino en su primera conferencia de prensa aseguró que su meta principal era hacer historia con la Selección Mexicana y clasificar a los cuartos de final de Qatar 2022: “Hay un compromiso de trabajo, dedicación y honestidad. Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial, pero antes que se vea un sistema de juego y una idea clara”, indicó.

A inicios de 2019, el entrenador hizo su debut dirigiendo al combinado Tricolor, sembrando esperanzas por su forma de trabajo y metodología: llegó a alcanzar 11 triunfos de manera consecutiva, convenciendo a los futbolistas y a los aficionados de manera automática.

Aunque para la Copa Oro sufrió hasta ocho bajas entre decisiones personales y lesiones, Martino supo conjuntar un grupo ganador que ha mezclado buenos pasajes futbolísticos y el resultado fue positivo: ganó el máximo título que ofrece la Concacaf.

Se terminó la luna de miel

Sin embargo, los últimos meses han sido muy difíciles para Gerardo Martino y su cuerpo técnico, tras perder las finales de Liga de Naciones de la Concacaf y de la Copa Oro ante Estados Unidos, sumado el bajo nivel mostrado en las Eliminatorias, en la cual accedió en la última jornada ante un Estadio Azteca a mitad de aforo, y sin ganar dos de sus últimos cuatro compromisos, y por polémicas extra cancha como la ausencia de Javier Hernández y otros elementos importantes de la Liga MX en sus convocatorias.

Además de ello, el equipo no cuenta con referentes que están pasando por un buen momento en Europa, de donde viene el 60 por ciento de todos los convocados. Para colmo de males, la Selección Mexicana tiene un hospital en la actualidad, la cual incluye la lesión de dos jugadores que llegaron a tener un alto nivel en ‘Viejo Continente’: Raúl Jiménez y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, y otros que deberían contribuir más al ‘Tricolor’, como Rogelio Funes Mori.

Con la experiencia que tiene Martino, seguro nada de eso es algo nuevo, pero su delicado estado de salud, la crítica de la prensa por sus viajes a Argentina, los malos resultados y el cansancio mental de dirigir al Tricolor, le están pasando factura y no parece tener respuestas, más que reflejar el recurso de la frustración.

“Me siento no como el enemigo público, sino el enemigo público número uno”, declaró tras uno de sus último enfrentamientos ante equipos sudamericanos en Atlanta, donde perdió 1-0 con Paraguay, y en el que escuchó gritos de “¡Fuera Tata!, ¡Fuera Tata!”. “La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría”, agregó.

Afición abuchea y lanza

objetos a “Tata” Martino pic.twitter.com/nTDsBy5xPS — REPORTE ARIZPE (@ArizpeMiguelZ) September 28, 2022

Pese a todos los problemas, en los que -incluso- pensó dar un pasó al costado, pero se lo negaron, Gerardo Martino será inamovible para dirigir a México en Qatar 2022. Los pronósticos son poco favorables para el ‘Tata’ y El Tri previo a la Copa del Mundo, en la que enfrentará rivales en el Grupo C a los ya ha enfrentado México en otras certámenes del mundo con resultados adversos.

Martino y su difícil reto en Qatar 2022. (Foto: TyC Sports)

Pero el argentino espera repetir la fórmula que le ayudó a hacer historia en el Mundial de 2010 con Paraguay y que metió de manera consecutiva a Argentina en dos finales de Copa América. Por lo pronto, al ‘Tri’ le quedan dos amistosos previos a la cita mundialista: ante Irak y Suecia en el Estadio Motilivi de Granada, España, el 11 y el 16 de noviembre, respectivamente. En ambos encuentros, la Selección Mexicana deberá conseguir resultados y rendimientos sólidos para que en la afición, la prensa y los críticos se genere la sensación de una ´tregua´ en la antesala de la Copa del Mundo.

