El 10 de julio arrancará la Copa Oro 2021 y la Selección de México no se encuentra en su mejor momento para afrontar el torneo, pues tras ser derrotados en el Final Four de la CONCACAF Nations League por Estados Unidos, el técnico argentino Gerardo Martino está preocupado por las constantes críticas a su trabajo por parte de diferentes medios y especialistas mexicanos. Sin embargo, tendrá dos amistosos que lo ayudarán en su preparación de cara al certamen.

Ahora, el ‘Tata’ tiene mucho por analizar, pues de los tres rivales de la CONCACAF a los cuales enfrentó, no pudo derrotar a ninguno. En el caso de la victoria ante Costa Rica en la semifinal de la Final Four, lo hizo a través de la tanda de penales, ya que en los 90′ minutos no llegaron los goles. La caída más dolorosa fue ante Estados Unidos, donde fueron vencidos por 3-2, con polémica incluida y un penal fallado por Andrés Guardado.

Asimismo, ante la ausencia de Raúl Jiménez, su mayor carta de gol, el DT del ‘Tri’ decidió poner a Hirving Lozano como ‘9′. Sin embargo, deberá alternar en su esquema táctico, pues está claro que nadie puede cubrir el vacío que deja el ‘Lobo de Tepeji’. Debido a esto, se espera con urgencia la naturalización de Rogelio Funes Mori para integrarse al equipo, ya que Javier ‘Chicharito’ Hernández, no pasa un buen momento en la MLS. Además, Santiago Ormeño ya fue convocado por la Selección de Perú.

A pesar de que aún se desconocen los defensas que asistirán al torneo de la CONCACAF, el cuadro mexicano está sufriendo mucho en las jugadas a balón parado, por lo que deberán reforzarse en ese lado. En los últimos partidos, han recibido siete goles de cinco selecciones diferentes.

Otro tema que causa mucha preocupación al comando técnico del conjunto Tricolor son las lesiones que sufren constantemente sus pupilos. A raíz de esto, es imposible sacar el mayor provecho a la plantillas, que ha contado con muchas bajas por este tema como son los casos de Jonathan Orozco, Guillermo Ochoa, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro.

Por último, aún cuando falta un artillero, el equipo no logra generar muchas acciones de peligro y eso habla mucho del juego colectivo, pues el ‘Tata’ lo reconoció el sábado en conferencia de prensa, donde dijo que no se puede culpar por todo a Martín, Lozano o Pulido, pues fueron pocos los balones que recibieron para concretar el gol.

