En el inicio del segundo tiempo, Osvaldo Rodríguez anotó el segundo para México vs. Ecuador en el encuentro amistoso que se disputa en Estados Unidos. El jugador disparó desde el corazón del área.

Como parte de un partido entretenido, México y Ecuador se disputan todo en un cotejo no válido por la fecha FIFA. Sin embargo, Gerardo Martino presenta jugadores con escasa experiencia para poder darles ruedo y uno de ellos es Osvaldo Rodríguez quien, con un soberbio disparo, anotó el 2-2 parcial.

No corrían ni 5 minutos en el Bank of America Stadium de Charlotte en Estados Unidos y los dirigidos por Gustavo Alfaro se pusieron en ventaja. Un desborde terminó en ser un gol sorpresa que no pudo ser evitado por el equipo de Gerardo Martino. Jhonny Quinónez fue el encargado de darle el puntapié inicial.

Sin embargo, no pasaron muchos minutos para que México encuentre el tanto del empate. Roberto Alvarado anotó el empate para el elenco azteca a los 6′, en el amistoso que ambas selecciones tienen en Estados Unidos. El gol se gestó luego que Santiago Giménez no pudiera rematar al arco con comodidad, pero debido a que el balón quedó cerca, asistió a Alvarado, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el empate.

México vs. Ecuador: la previa

Por la necesidad de cumplir con los compromisos de sus acostumbradas presentaciones en canchas de Estados Unidos, la selección de fútbol de México enfrentará este miércoles a la de Ecuador en un partido amistoso que se jugará en Charlotte, Carolina del Norte, esto a modo de preparación para lo que resta de los duelos por Eliminatorias rumbo al próximo Mundial.

Cada año, la selección mexicana debe celebrar al menos cinco partidos amistosos de exhibición en territorio estadounidense por el convenio que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tiene con la empresa promotora Soccer United Marketing (SUM). En 2020 no fue posible celebrar esos cinco partidos debido a la pandemia y se sumaron a los cinco correspondientes a 2021.

Se calcula que cada uno de esos juegos amistosos organizados por SUM deja a la FMF un ingreso de dos millones de dólares, es decir 20 millones de dólares por los 10 juegos correspondientes a los dos años. En 2021, México solo ha podido desahogar cuatro de esos compromisos (contra Islandia, Honduras, Panamá y Nigeria), el de Ecuador será el quinto y se prevé que un sexto sería programado para el 10 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.