Honduras vs. México se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el primero de los dos juegos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. ¿Estás buscando el horario de inicio y dónde ver la transmisión en vivo? Consulta los canales de TV y los horarios del partido aquí. El enfrentamiento es crucial para ambos equipos, ya que determina dos situaciones importantes: el ganador avanza directamente a la final four y se clasifica para la Copa América 2024, mientras que el perdedor va a la zona de playoffs, donde competirá por uno de los dos cupos restantes para clasificar a la Copa América. El partido comenzará a las 8:00 de la noche (hora local - 9:00 p.m. en Perú) y se transmitirá de forma gratuita a través de Deportes TVC y Deportes Televicentro en Honduras, así como Canal 5 Televisa, TV Azteca 7 Deportes y TUDN en México y América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mantente actualizado con nuestra cobertura minuciosa, la cual abarca aspectos como goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes, todo presentado minuto a minuto en Depor.

Honduras vs. México EN VIVO vía Deportes TVC: revisa el horario y dónde ver la Liga de Naciones Concacaf. (Vídeo: Selección de México).

¿A qué hora juegan Honduras vs. México?

El enfrentamiento entre Honduras y México tiene previsto iniciar a las 8:00 p.m. en México, si bien la hora podría variar dependiendo del lugar en el que te encuentres. En el siguiente artículo de Depor, te proporcionamos los horarios correspondientes a algunos países para que no te pierdas este encuentro.

PAÍS HORARIO Belice y Guatemala 8:00 p.m Perú, Colombia y Ecuador 9:00 p.m Venezuela y Bolivia 10:00 p.m Argentina, Chile, Uruguay 11:00 p.m

¿Dónde y cómo ver Honduras vs. México?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Honduras vs. México vía Deportes TVC y Deportes Televicentro en Honduras, así como Canal 5 Televisa, TV Azteca 7 Deportes y TUDN en México y América Latina

Últimos 5 partidos de Honduras

FECHA LOCAL VS. VISITA 15/10 Honduras 4-0 Cuba 12/10 Cuba 0-0 Honduras 12/09 Honduras 4-0 Granada 08/09 Jamaica 1-0 Honduras 03/09 Guatemala 0-0 Honduras

Últimos 5 partidos de México

FECHA LOCAL VS. VISITA 17/10 México 2-2 Alemania 14/10 México 2-0 Ghana 12/09 México 3-3 Uzbekistán 09/09 México 2-2 Australia 16/07 México 1-0 Panamá

Apuestas del Honduras vs. México

PARTIDO 1 X 2 Honduras vs. México +900 +450 -300

Honduras vs. México: posibles alineaciones

Honduras: E. Menjivar; M. Nuñez, D. Maldonado, L. Vega, E. Rivas, E. Rodríguez, D. Flores, J. Alvarez, L. Palma; A. López, A. Lozano.

E. Menjivar; M. Nuñez, D. Maldonado, L. Vega, E. Rivas, E. Rodríguez, D. Flores, J. Alvarez, L. Palma; A. López, A. Lozano. México: L. Malagón; K. Alvárez, E. Álvarez, C. Montes, J. Gallardo; L. Romo, L. Chávez, E. Sánchez; H. Lozano, O. Pineda y S. Giménez.