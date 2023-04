Javier Hernández no se pone la camiseta de la selección mexicana desde 2019, supuestamente por una indisciplina que hasta ahora no ha sido aclarada de manera oficial. En una reciente entrevista, el delantero de Los Angeles Galaxy se refirió a su situación en el ‘Tri’, pero no señaló de forma directa por qué fue castigado. Eso sí, ‘Chicharito’ aseguró que no fue la única persona que se equivocó, pero si el único que pagó por ello.

En una conversación con Fox Sports, el exatacante del Manchester United comentó: “Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé por un compañero”. El jugador de 34 años agregó que siente que él ha pagado muy caro la decisión que tomó hace años.

“Aquí la cuestión no fue quién se equivocó más o quién se equivocó menos. Todas las partes pudieron hacerlo mejor y cada una, a su conveniencia, decidió hacerlo como decidió hacerlo. Al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar. A mi el dólar me lo cobraron a 100, cuando debió haber sido a 20. Por algo será”, añadió.

‘Chicharito’ también contó que sus decisiones tuvieron que ver con esta larga ausencia del ‘Tri’. “Si la gente dudo de que hubo falta de interés mío para ir a la Selección fue mentira, pero también hubo un poco de verdad: si yo hubiera estado yendo a la Selección en esos momentos, no veo a mis hijos en todo un año y no iba a hacer eso”, concluyó.

‘Chicharito’: por qué fue sancionado

Javier Hernández no juega con México desde el 10 de setiembre de 2019, cuando el cuadro azteca cayó por 0-4 ante Argentina en un amistoso internacional. Un día antes, ‘Chicharito’ y unos compañeros fueron captados en un brunch con dos mujeres que se creía que eran modelos. Se acusó al delantero de organizar el evento y traer a las modelos.

“Tuvimos un rato libre de 3:30 a 4:30 de la tarde antes de una cena grupal. Nos fuimos a un ‘brunch’ que se hace bar-discoteca en la noche. Hay más personas en el lugar y que no van a buscar los momentos en los que estamos tranquilos, sino algo que nos deje mal parado”, confesó Miguel Layún horas después en un video en Twitter.

¿En qué terminó esta situación? Un integrante del equipo de logística del equipo fue despedido por supuestamente dar permiso a los jugadores para asistir al brunch. Mientras que el ‘Chicharito’ Hernández no fue elegido para la selección mexicana por el técnico Gerardo Martino en los siguientes encuentros.





