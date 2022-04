Marcelo Flores, joven futbolista del Arsenal que posee la nacionalidad mexicana, canadiense e inglesa, reveló esta semana que decidiría jugar por el México toda su vida, siempre y cuando Gerardo Martino le permita ser parte del plantel que dispute el Mundial de Qatar 2022.

Las declaraciones del joven delantero de 18 años, no fueron del gusto del ‘Tata’, quien. en conversación con la prensa, dejó claro que el ‘gunner’ tendrá que decidir rápido y no condicionar su presencia a la próxima Copa del Mundo.

“Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial”, inició Martino. “Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una que lo lleve al Mundial”.

Sobre el posible llamado de Flores para el máximo torneo de selecciones, el entrenador dijo: “Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”.

“No se debe plantear de esa forma, no debemos ofrecerle nada al futbolista”, aclara. “Son los futbolistas los que les deben ofrecer a la Selección, en lo futbolístico y en tener ganas de pertenecer. No estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas, ellos deben venir con convicción”, sentenció el argentino.

México inicia su camino a Qatar

México arranca el miércoles su preparación para el Mundial de Qatar 2022 con un amistoso ante Guatemala en Orlando (Florida) sin sus figuras del fútbol europeo ni su técnico, el argentino Gerardo Martino.

El Tri selló el boleto en la última jornada del 30 de marzo con un triunfo 2-0 ante El Salvador que le garantizó el segundo lugar del octogonal detrás de Canadá.

El sorteo mundialista encuadró después a México en el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia.





